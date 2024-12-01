На тлі втрат і панічних настроїв у лавах російських військ через наступ повстанців Росія відправила у відставку командувача своїх військ у Сирії Сергія Киселя.

Про таке повідомили в українській розвідці.

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Командувача російських сил у Сирії звільнили: причина

У ГУР зазначили, що Москва провела кадрові зміни на тлі втрат у російських військах.

«Після трьох діб успішних наступальних дій протурецьких сил у Сирії російські війська зазнали значних втрат, деякі підрозділи держави-агресора перебувають в оточенні. Зниклими безвісти в Сирії значаться сотні московитів», - йдеться у повідомленні.

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На зміну Киселю для допомоги режиму Башара Асада РФ надіслала іншого воєначальника.

За інформацією розвідки, на територію арабської країни вже прибув генерал Олександр Чайко, який командував угрупованням російських військ у Сирії у 2017-2019 роках.

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У ГУР додали, що раніше Кисель, якого відправили у відставку, відзначився провальними для росіян діями під час повномасштабного вторгнення в Україну. Після цього його відправили командувати угрупованням у Сирії.