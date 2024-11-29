Голова виборчої комісії Румунії Тоні Гребле припускає повторне проведення першого туру президентських виборів за умови, що Конституційний суд країни вирішить анулювати голосування, повідомляє Reuters.

У Румунії можуть бути перевибори

Перший тур може відбутися 15 грудня, а другий – 29 грудня.

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Кандидат від консерваторів Крістіан Терхес надіслав звернення до суду, щоб анулювали результати голосування.

28 листопада суд ухвалив рішення перерахувати 9,46 млн голосів, поданих у першому турі. Друге засідання суду відбудеться сьогодні.

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Представники виборчих комісій заявили, що підрахувати голоси до завершити перерахунок до слухань, неможливо.

Вища рада оборони Румунії, головний орган безпеки країни, до складу якого входять президент і прем'єр-міністр, а також відповідні оборонні установи, що має докази кібератак, спрямованих на вплив на виборчий процес.

У відомстві зазначили, що Румунія є ключовою мішенню для «ворожих дій з боку державних і недержавних суб'єктів, особливо Росії».

Результати виборів у Румунії

Згідно із даними HotNews.ro, у першому турі президентських виборів переміг ультраправий проросійський кандидат Калін Джорджеску. Він набрав 22.94% голосів.

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У другий тур пройшла проєвропейська та проукраїнська кандидатка Елена Ласконі, за яку проголосували 19.18%.

Чинний прем’єр-мінісстр Марчел Чолаку набрав 19.15% та зайняв третє місце.

Другий тур виборів відбудеться 8 грудня.

Прем’єр-міністр Румунії Марчел Чолаку пішов у відставку з поста очільника Соціал-демократичної партії після того, як не вийшов у другий тур президентських виборів.