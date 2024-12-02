Незважаючи на широкий спектр викликів, з якими зіткнувся Європейський Союз, та на відмінності у думках щодо їхнього подолання між державами-членами, блок спроможний приймати колективні рішення, досягаючи консенсусу. Про це в інтерв’ю Укрінформу під час неанонсованого візиту до Києва 1 грудня розповів президент Європейської ради Антоніу Кошта.

Відповідаючи на питання щодо пріоритетних викликів на шляху збереження єдності ЄС у ключових питаннях, Кошта заявив: «Зараз ми зіткнулися з такою кількістю викликів, що просто не маємо розкоші визначати, який з них є основним. Серед цих викликів – Україна, наша конкурентоспроможність, безпека, оборона, міграція, демократія - їх безліч».

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Водночас новий голова Європейської ради не вважає власну роль на новій посаді в координації прийняття рішень занадто складною, адже, на його думку, головним у Євросоюзі є спільне бажання держав-членів «залишатися разом, працювати разом і разом досягати результатів».

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«Якщо подивитись на 27 держав-членів, ми бачимо 27 різних історій, 27 різних культур, людей, у яких 27 точок зору на події у світі, включно з географічними нюансами», - зазначив Кошта. - Новини слід шукати не в тому, що ми у чомусь розходимося в думках. Найважливіші новини в тому, що ми досягаємо колективних рішень».

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«Ми приймаємо ці рішення незважаючи на наше розмаїття», - констатував новий президент Ради ЄС.

За повідомленнями західних ЗМІ, позитивна динаміка відносин досвідченого 63-річного політика з главою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн і розвинені протягом близько 40 років у політиці переговорні навички мають дозволити новому очільнику Євроради забезпечити ефективний процес прийняття рішень на рівні ЄС. Кошта має наміри поєднувати неформальні зустрічі з лідерами ЄС і офіційні стратегічні дискусії для оптимізації процесу.

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Антоніу Кошта про відправлення іноземних військ в Україну

Дискусії про можливість відправлення іноземного військового контингенту в Україну в межах пошуку шляхів закінчення війни або підтримання режиму припинення вогню, на думку Антоніу Кошти, виходять за межі компетенції органів влади Євросоюзу.

«Це не є предметом дискусії в межах Євросоюзу», - заявив Кошта, відповідь на запитання про настрої у Брюсселі щодо озвученої президентом Франції Еммануелем Макроном ідеї розмістити в Україні іноземних військових у тій чи іншій ролі та на тлі обговорень у Вашингтоні можливості розгортання європейських сил для забезпечення перемир’я вздовж певних ліній зіткнення.

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Подібні питання є предметом дискусій «між різними державами-членами», зауважив глава Євроради.

«А ми у свою чергу повинні поважати дискусії та рішення, які країни-члени приймають залежно від їхніх власних міркувань», - підкреслив Кошта.

Президент України Володимир Зеленський на брифінгу за результатами зустрічі з Коштою заявив, що половина союзників України може припинити підтримку, якщо Київ порушуватиме питання введення військ партнерів на територію країни.