Дмітрій Медвєдєв, заступник голови Ради безпеки РФ, гостро відреагував на рішення президентки Грузії Саломе Зурабішвілі не йти зі своєї посади після виборів, результати яких, як вважається, були сфальсифіковані Росією. Він заявив, що "раніше за таке вішали", а протестувальникам написав, що "таке закінчується погано".

"У Грузії спроба чергової "кольорової ("троянд", "помаранчевої" тощо) революції". Частина народу на вулиці кричить, трощить і підпалює все навколо. Інша частина мовчить", – написав Медвєдєв у Telegram у неділю, 1 грудня.

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Медвєдєв назвав президентку Грузії "простроченою" і "божевільною тіткою", яка "провякала, що не звільнить крісло, бо не визнає вибори".

"За таке раніше вішали на ліхтарних стовпах. Нині час гуманний. Пронесе", – додав він.

За його словами, наразі є "всі передумови для того, щоб знову опустити Грузію в безодню громадянських зіткнень": "Коротше кажучи, сусіди швидко рухаються українським шляхом у темну безодню. Зазвичай таке закінчується дуже погано".

Більше по темі Ще одне нагадування Росії, чому їй слід запускати свої ракети над морем Українські військові джерела повідомляють, що кожного разу, коли російські стратегічні бомбардувальники запускають ракети, кілька ракет падають на території РФ.

Протести в Грузії - подробиці

У суботу Kyiv Post писав, що міністерство внутрішніх справ Грузії повідомило про затримання 107 осіб під час масових протестів проти відкладення переговорів про вступ до Європейського Союзу.

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Заарештованим висунуті звинувачення у непокорі поліції та дрібному хуліганстві.

Увечері 29 листопада в Тбілісі та інших містах грузинські поліцейські застосували сльозогінний газ і водомети для розгону багатотисячних мітингів протесту проти рішення уряду припинити рух країни до членства в Європейському Союзі.

Протестувальники з прапорами ЄС і Грузії зібралися перед будівлею парламенту, перекривши центральну вулицю Тбілісі. Ситуація загострилася після опівночі, коли поліцейські почали стріляти в людей гумовими кулями і запалали барикади протестувальників.