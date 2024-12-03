Понад 14 тисяч українських сімей скористалися програмою доступного кредиту "єОселя".

Українці отримали кредити на суму понад 23,2 мільярда гривень, повідомило Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

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Скільки родин вже приєдналися до "єОселі"

"Від початку реалізації програми 14 357 сімей отримали кредити на суму понад 23,2 мільярда гривень і змогли покращити свої житлові умови. Лише за останній тиждень у межах програми банки надали 141 кредит на загальну суму 229 мільйонів гривень", - ідеться у повідомленні.

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Серед нових отримувачів кредитів за цей період:

49 військовослужбовців і представників силових структур

49 родин, які не мають власного житла

11 педагогів

9 медиків

6 внутрішньо переміщених осіб

один науковець.

Програма реалізується з жовтня 2022 року у межах державної політики "Зроблено в Україні".

На першому етапі вона пропонувала доступну іпотеку під 3% річних для кадрових військовослужбовців, правоохоронців, медиків і науковців.

Згодом умови програми були розширені. Можливість отримати кредит під 7% річних поширилася на всіх українців, які потребують покращення житлових умов.

Кому найчастіше схвалюють кредити за програмою єОселя

За даними Опендатабот, найбільшу середню суму кредиту у 2024 році отримали науковці – 1,83 млн грн, а найменшу – педагоги – 1,43 млн грн.

Найбільше кредитів видали військовослужбовцям – 3 229 (29% від загальної кількості) та поліцейським – 2 433 (22%).

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У серпні минулого року програма пільгової іпотеки стала доступною для всіх громадян.