У Києві 8 листопада провели Перший Всеукраїнський Саміт Мерів "REBIRTH OF UKRAINE".

Що таке REBIRTH OF UKRAINE

У ньому взяли участь 400 учасників офлайн та 700 онлайн, серед яких були представники місцевого самоврядування, урядовці, бізнес-спільноти, лідери бізнесу, громадські організації, міжнародні партнери та дипломати.

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Саміт − частина міжнародної трейд-місії "REBIRTH OF UKRAINE", він символізує рішучість України і міжнародної спільноти на шляху до стійкого економічного відновлення.

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Під час саміту виступали та участю представники Міністерства закордонних справ, Міністерства економіки, Міністерства інфраструктури, Агентства відновлення та розвитку інфраструктури України, Агенції державно-приватного партнерства, USAID та інших.

Заступник голови Агентства відновлення та розвитку інфраструктури України, В'ячеслав Дідківський, зауважив, що спільна мета може бути досягнута лише шляхом об'єднання зусиль. Він зазначив, що індивідуальні дії не принесуть бажаних результатів, і закликав до співпраці, підкресливши готовність до спільних дій заради інтересів держави.

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Своєю чергою президента Клубу Мерів, 6-разового мера міста Славутич, Володимира Удовиченка, додала, що їхнім фронтом сьогодні є відновлення країни через відновлення громад.

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Фото: пресслужба Першого Всеукраїнського Саміту Мерів

Всеукраїнський Саміт Мерів: нові можливості для відновлення України

Програма саміту містила кілька основних секцій про міжнародну співпрацю, державно-приватне партнерство, кластерний та індустріальний розвиток громад, до складу яких входили: панельні дискусії, пітч-сесії проєктів громад і бізнесів, архітектурно-проєктну лабораторію та нагородження учасників Хакатону "100 ідей для міст", "OPPORTUNITY UKRAINE" та благодійні ініціативи.

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Фото: пресслужба Першого Всеукраїнського Саміту Мерів

Модератор секції міжнародної співпраці та президент WTC Kyiv Генрі Штеренберг, зазначив, що інвестиції в Україну, за винятком гуманітарної та військової допомоги, надходитимуть через посередництво урядів інших країн. Він наголосив на необхідності адаптації України до міжнародних стандартів для залучення інвестицій.

Секцію міжнародних відносин завершили виступи членів делегації першої міжнародної трейд місії до України "REBIRTH OF UKRAINE" Кіта Зендлера та Девіда Спрінцена, які презентували свої компанії та технології, які вони мають намір впроваджувати в Україні.

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Фото: пресслужба Першого Всеукраїнського Саміту Мерів

Ще одну секцію присвятили обговоренню ролі кластерів у розвитку регіонів та співпраці з бізнесом. Під час панельної дискусії учасники обговорили успішні приклади функціонування кластерів в Україні та перспективи їх розвитку.

Учасники також обговорили роль індустріальних парків у залученні інвестицій та створенні нових робочих місць.

Хакатон "100 ідей для міст" − що треба знати

Під час саміту обговорили результати Хакатону "100 ідей для міст".

Учасники Хакатону презентували ідеї та проєкти для розвитку міст. Переможці отримали нагороди та можливість реалізувати свої ідеї на практиці.

Співзасновниця та CEO IRS Ірина Ярмоленко зауважила, що хакатон "100 ідей для міст" є унікальною платформою для молодих та креативних людей, яка дозволяє їм представити свої ідеї щодо розвитку міст. Вона впевнена, що такі ініціативи сприятимуть пошуку інноваційних рішень для відновлення та розвитку України.

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Фото: пресслужба Першого Всеукраїнського Саміту Мерів

Захід організували за сприяння Програми розвитку ООН (ПРООН) в Україні за фінансової підтримки Європейського Союзу, наданої в межах проєкту "EU4Recovery − Розширення можливостей громад в Україні", та за фінансової підтримки Уряду Швеції.