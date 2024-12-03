Правоохоронці затримали колишнього заступника голови Вищого господарського суду України.

Його підозрюють у хабарництві та участі у злочинній організації, яка виносила неправомірні судові рішення, повідомив Офіс генерального прокурора.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Ексзаступника голови Вищого господарського суду затримали та помістили під варту

Колишній суддя, який зараз займається адвокатською діяльністю, входив до складу злочинної організації, що складалась здебільшого із суддів та членів їхніх родин, адвокатів і працівників суду.

Advertisement

Очолював злочинну організацію колишній голова Вищого господарського суду України, який перебуває у розшуку.

Фігуранту інкримінують ч. 2 ст. 368 (одержання хабара у значному розмірі) та ч. 1 ст. 255 Кримінального кодексу України (участь у злочинній організації).

Її учасники та інші судді під їхнім впливом за хабарі постановляли необхідні судові рішення.

Більше по темі Лише 1,5% корупціонерів отримали покарання у вигляді позбавлення волі За час повномасштабної війни їм винесли майже 7 тис. вироків.

Працівники суду за матеріальну винагороду втручалися у розподіл судових справ та призначали "потрібних" суддів.

Організатору та низці інших учасників схеми повідомили про підозру у тому числі за створення та участь у злочинній організації.

Фігуранту інкримінують ч. 2 ст. 368 (одержання хабара у значному розмірі) та ч. 1 ст. 255 Кримінального кодексу України (участь у злочинній організації).

Advertisement

Посадовицю МСЕК викрили на хабарі − подробиці

7 листопада на хабарі спіймали посадовицю Центральної медико-соціальної експертної комісії, яка обіцяла сприяти військовозобов'язаному в отриманні другої групи інвалідності.

Заступниця головного лікаря отримала від чоловіка 2 тис. доларів в обмін на отримання підтвердження про другу групу інвалідності, що надавала б підстави для зняття з військового обліку.

Зловмисницю затримали та повідомили про підозру у зловживанні впливом (ч. 3 с. 369−2 КК України).