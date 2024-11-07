На хабарі спіймали посадовицю Центральної медико-соціальної експертної комісії, яка обіцяла сприяти військовозобов'язаному в отриманні другої групи інвалідності, повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора України.

Посадовицю МСЕК викрили на хабарі − подробиці

Заступниця головного лікаря отримала від чоловіка 2 тис. доларів в обмін на отримання підтвердження про другу групу інвалідності, що надавала б підстави для зняття з військового обліку.

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Фото: пресслужба Офісу генерального прокурора України

Посадовиця переконувала військовозобов’язаного, що вже "не вперше вирішує подібні питання" та знає шляхи втілення..

Фото: Національна поліція України

Скандал з інвалідністю: чому залишився без посади генпрокурор Костін і як прокурори отримували
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Скандал з інвалідністю: чому залишився без посади генпрокурор Костін і як прокурори отримували "інвалідність"

Масове оформлення інвалідності в Україні через корумповані медичні комісії досягло загрозливих масштабів та призвело до реформи. Питання лише, чи буде вона рішучою

Під час обушків у неї вилучили майже 20 тис. доларів, а також документи щодо оформлення інвалідності, медичну документацію та особові справи.

Яке покарання загрожує посадовиці МСЕК, спійманої на хабарі

Зловмисницю затримали та повідомили про підозру у зловживанні впливом (ч. 3 с. 369−2 КК України).

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Їй загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Президент звільнив Костіна з посади генпрокурора

31 жовтня указом №745/2024 Президент України Володимир Зеленський звільнив Андрія Костіна з посади генерального прокурора.

29 жовтня Верховна Рада звільнила Андрія Костіна з посади Генерального прокурора України.

Відставку Костіна підтримали 255 народних депутатів України.

22 жовтня Генпрокурор України Андрій Костін заявив, що йде у відставку.

Рішення ухвалили на тлі скандалів, пов'язаних зі зловживаннями у сфері оформлення інвалідності прокурорам.

Президент Володимир Зеленський раніше скликав засідання Ради нацбезпеки і оборони через ситуації з Медико-соціальними експертними комісіями (МСЕК).

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22 жовтня Служба безпеки України викрила керівницю обласного центру медико-соціальної експертизи Миколаївської облради на корупційних схемах для ухилянтів.

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