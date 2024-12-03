Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль оголосив 3 грудня про введення воєнного стану в країні.

Таке рішення ухвалили, щоб «не дати пропівнічнокорейським силам позбавити громадян Південної Кореї їхньої свободи та щастя», повідомляє Associated Press.

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У Південній Кореї запровадили воєнний стан

Під час телевізійного брифінгу президент Південної Кореї звинуватив опозиційну владу у контролюванні парламенту та паралізацію роботи уряду антидержавною діяльністю.

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Він пообіцяв «викорінити пропівнічнокорейські сили і захистити конституційний демократичний порядок».

Як зазначає видання, з моменту вступу на посаду в 2022 році Юн Сок Йоль намагається проштовхнути свій порядок денний в парламенті, контрольованому опозицією.

Консервативна Партія народної влади Юна опинилася в глухому куті з ліберальною опозиційною Демократичною партією щодо законопроекту про бюджет на наступний рік.

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Президент Південної Кореї також відкидає заклики до незалежного розслідування скандалів, пов'язаних з його дружиною та високопосадовцями.

Демократична партія скликала екстрене засідання своїх законодавців після заяви Юна.

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Південна Корея посилює підтримку України через відправку військ КНДР до Росії

Південна Корея розглядає можливість посилення допомоги Україні через інформацію про залучення Росією північнокорейських військових у війну.

Уряд країни посилив санкції проти Північної Кореї у відповідь на нещодавнє випробування Пхеньяном твердопаливної міжконтинентальної балістичної ракети.

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