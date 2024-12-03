Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль оголосив 3 грудня про введення воєнного стану в країні.

Таке рішення ухвалили, щоб «не дати пропівнічнокорейським силам позбавити громадян Південної Кореї їхньої свободи та щастя», повідомляє Associated Press.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

У Південній Кореї запровадили воєнний стан

Під час телевізійного брифінгу президент Південної Кореї звинуватив опозиційну владу у контролюванні парламенту та паралізацію роботи уряду антидержавною діяльністю.

Advertisement

Він пообіцяв «викорінити пропівнічнокорейські сили і захистити конституційний демократичний порядок». 

Як зазначає видання, з моменту вступу на посаду в 2022 році Юн Сок Йоль намагається проштовхнути свій порядок денний в парламенті, контрольованому опозицією.

Консервативна Партія народної влади Юна опинилася в глухому куті з ліберальною опозиційною Демократичною партією щодо законопроекту про бюджет на наступний рік.

Норвезький неонацист Брейвік під час суду підтримав авторитарні режими
Більше по темі

Норвезький неонацист Брейвік під час суду підтримав авторитарні режими

Засуджений за два теракти з’явився в суді з вибритими на голові буквами Z.

Президент Південної Кореї також відкидає заклики до незалежного розслідування скандалів, пов'язаних з його дружиною та високопосадовцями.

Демократична партія скликала екстрене засідання своїх законодавців після заяви Юна.

Advertisement

Південна Корея посилює підтримку України через відправку військ КНДР до Росії

Південна Корея розглядає можливість посилення допомоги Україні через інформацію про залучення Росією північнокорейських військових у війну.

Уряд країни посилив санкції проти Північної Кореї у відповідь на нещодавнє випробування Пхеньяном твердопаливної міжконтинентальної балістичної ракети.

24 жовтня президент Південної Кореї Юн Сук Йоль рішуче засудив співпрацю Північної Кореї та Росії.

29 листопада Південна Корея надала Україні 100 млн доларів на допомогу в соціальній сфері.

Київ Пост
Київ Пост
Читати далі
ЗСУ вже билися проти солдатів із Північної Кореї в Курській області Росія
ЗСУ вже билися проти солдатів із Північної Кореї в Курській області
Київ Пост
лис. 25
Пхеньян передав Москві ще більше артилерії та ракетних установок Росія
Пхеньян передав Москві ще більше артилерії та ракетних установок
Київ Пост
лис. 21
Норвезький неонацист Брейвік під час суду підтримав авторитарні режими Росія
Норвезький неонацист Брейвік під час суду підтримав авторитарні режими
Київ Пост
лис. 19
На Курщину прибули вже 11 тис. північнокорейських військових Росія
На Курщину прибули вже 11 тис. північнокорейських військових
Київ Пост
лис. 19
Спонсорований контент
" Попередній Ексзаступника голови Вищого господарського суду заарештували за зловживання владою
Далі » Уряд перейменував Міністерство з питань реінтеграції ТОТ на Міністерство національної єдності