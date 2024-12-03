Уряд ухвалив рішення про перейменування Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій на Міністерство національної єдності України.

Про це повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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Мінреінтеграції перейменували у Міністерство національної єдності - подробиці

"Сьогодні Верховна Рада призначила на посаду віцепрем'єр-міністра - міністра національної єдності України Олексія Чернишова. Уряд зі свого боку ухвалив рішення про перейменування Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій на Міністерство національної єдності України", - написав він.

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Це інституційне посилення допоможе сформувати нову якість роботи та взаємодії з багатомільйонною українською спільнотою з усіх хвиль міграції.

"Створення Міністерства національної єдності також сприятиме формуванню стратегії щодо того, як повернути українців жити і працювати в Україну", - додав прем'єр.

Новий віцепрем’єр-міністр уже найближчим часом має представити чіткий план розбудови міністерства, команду та основні KPI.

Рада призначила Олексія Чернишова міністром єдності України

3 грудня під час засідання Верховна Рада призначила Олексія Чернишова на посаду Віце-прем'єр-міністра України – Міністра національної єдності України.

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Раніше Чернишов був головою правління НАК "Нафтогаз України" та міністром розвитку громад та територій.

Що відомо про Міністерство єдності

У серпні 2024 року президент Володимир Зеленський оголосив про створення "Міністерства єдності".

Відомсво має об’єднати українців за кордоном та протистояти російській пропаганді.

Президент України зазначав, що для задоволення освітніх, культурних та інформаційних потреб українців держава має відігравати активнішу роль.