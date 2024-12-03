Парламент Південної Кореї ухвалив резолюцію із закликом скасувати воєнний стан в країні

Голосування відбулося через декілька годин після того, як "надзвичайний воєнний стан" ввів президент Юн Сок Йол, повідомляє Yonhap.

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У Південній Кореї парламент скасував воєнний стан

В апараті спікера Національної асамблеї заявили, що після ухвалення резолюції оголошення воєнного стану недійсне.

Згідно із законодавством Південної Кореї, якщо парламент більшістю голосів підтримав скасування воєнного стану, то президент зобовʼязаний його скасувати.

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Але після запровадження президентом воєнного стану військове командування оголосило про заборону будь-якої політичної діяльності. Зокрема, це стосується роботи парламенту.

Своєю чергою за рішення про скасування воєнного стану не можна було голосувати, адже парламенту було заборонено працювати.

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Під час телевізійного брифінгу президент Південної Кореї звинуватив опозиційну владу у контролюванні парламенту та паралізацію роботи уряду антидержавною діяльністю.

За його словами, воєнний стан запровадили, щоб «не дати пропівнічнокорейським силам позбавити громадян Південної Кореї їхньої свободи та щастя».