За 3 грудня зафіксували 180 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ.
Ситуація на Покровському і Курахівському напрямках напружена
На Харківському напрямку зафіксували 6 спроб наступу в районах Вовчанська, Глибокого та в напрямку Козачої Лопані.
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На Куп’янському напрямку противник 16 разів намагався витіснити ЗСУ. На напрямках Лозової, Стельмахівки, Колісниківки та Першотравневого підрозділи Сил оборони відбили 10 штурмів, а ще 6 тривають.
На Лиманському напрямку за добу відбулося 9 зіткнень, ворог намагався просунутися в районах Першотравневого, Новоєгорівки, Греківки, Ямполівки та Тернів.
На Краматорському напрямку невдало завершилися три спроби противника наступати поблизу Ступочок, Білої Гори та в районі Часового Яру.
На Торецькому напрямку Росія три рази намагалася наступати в районах Торецька та Неліпівки, однак спроби ворога виявилися марними.
В Україні сьогодні відзначають День ракетних військ і артилерії
На Покровському напрямку противник провів 44 наступальних дій, концентруючись на ділянках Миролюбівки, Лисівки, Променя, Даченського, Чумацького та Новопустинки. Шість боєзіткнень досі тривають.
На Курахівському напрямку були 38 зіткнень у районах Сонцівки, Зорі, Дальнього, Курахового, Єлизаветівки та Ганнівки. Чотири з них наразі продовжуються.
На Времівському напрямку зупиняли 23 штурми в районах Костянтинопольського, Сухих Ялів, Роздольного, Макарівки та Новодарівки. 6 боїв тривають і досі.
Ворог чотири рази атакував у районах Роботиного, Новоданилівки та Новоандріївки на Оріхівському напрямку, однак ЗСУ вдало відбили наступ.
На Придніпровському напрямку ЗСУ відбили 5 атак противника.
На Курському напрямку Сили оборони відбили 20 атак противника, ще шість бойових зіткнень тривають.
Україна в грудні отримає кілька систем ППО від партнерів
У грудні наша країна отримає системи ППО від міжнародних партнерів, а в січні очікується подальше посилення захисту повітряного простору України, повідомив Президент України Володимир Зеленський.
Український лідер заслухав доповідь міністра оборони країни Рустема Умєрова про виконання домовленостей із міжнародними партнерами щодо зміцнення системи ППО України.
За словами Зеленського, важливо, щоб це втілили без зволікання.
"Зима − це величезна спокуса для російських терористів", − зауважив Президент.
Україна створила вітчизняний аналог дрона Mavic
Україна розробила три аналоги китайського безпілотника Mavic, повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
За його словами, розробка аналогів почалася ще влітку цього року. За цей час виробили три українські дрони, які відповідають стандартам НАТО і працюють на фронті.
Йдеться про БпЛА "Лінза" та "Зум" від Frontline та "Шмавік" від Реактивних дронів.
Федоров зазначив, що ці дрони спеціально розроблені для використання в умовах війни. Вони оснащені системами зв'язку, які стійкі до ворожих засобів радіоелектронної боротьби, та мають функції автоматичної посадки та повернення до бази.
Значну частину компонентів дронів виготовляють саме українські виробники.
Атаки Росії протягом 3 грудня − подробиці
У Херсонській області минулої доби внаслідок ворожих ударів загинули двоє людей, повідомив очільник обласної державної адміністрації Олександр Прокудін.
Як зазначається, під ударами перебували Томина Балка, Тягинка, Михайлівка, Берислав, Антонівка, Білозерка, Комишани, Широка Балка, Станіслав, Микільське, Милове, Саблуківка, Новорайськ, Нововоронцовка, Одрадокам'янка, Зміївка, Садове, Придніпровське і Херсон.
Ушкоджені 20 приватних будинків, стільникова вежа та господарча споруда.
Двоє людей загинули, ще п'ятеро дістали поранення.
У Миколаївській області в ніч проти 4 грудня сили ППО знищили три російські БпЛА типу Shahed 131/136, повідомила Миколаївська обласна військова адміністрація.