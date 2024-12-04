За 3 грудня зафіксували 180 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Ситуація на Покровському і Курахівському напрямках напружена

На Харківському напрямку зафіксували 6 спроб наступу в районах Вовчанська, Глибокого та в напрямку Козачої Лопані.

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На Куп’янському напрямку противник 16 разів намагався витіснити ЗСУ. На напрямках Лозової, Стельмахівки, Колісниківки та Першотравневого підрозділи Сил оборони відбили 10 штурмів, а ще 6 тривають.

На Лиманському напрямку за добу відбулося 9 зіткнень, ворог намагався просунутися в районах Першотравневого, Новоєгорівки, Греківки, Ямполівки та Тернів.

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На Краматорському напрямку невдало завершилися три спроби противника наступати поблизу Ступочок, Білої Гори та в районі Часового Яру.

На Торецькому напрямку Росія три рази намагалася наступати в районах Торецька та Неліпівки, однак спроби ворога виявилися марними.

Більше по темі В Україні сьогодні відзначають День ракетних військ і артилерії Українських десантників привітали президент України Володимир Зеленський, Служба безпеки, а також Головне управління розвідки Міноборони України.

На Покровському напрямку противник провів 44 наступальних дій, концентруючись на ділянках Миролюбівки, Лисівки, Променя, Даченського, Чумацького та Новопустинки. Шість боєзіткнень досі тривають.

На Курахівському напрямку були 38 зіткнень у районах Сонцівки, Зорі, Дальнього, Курахового, Єлизаветівки та Ганнівки. Чотири з них наразі продовжуються.

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На Времівському напрямку зупиняли 23 штурми в районах Костянтинопольського, Сухих Ялів, Роздольного, Макарівки та Новодарівки. 6 боїв тривають і досі.

Ворог чотири рази атакував у районах Роботиного, Новоданилівки та Новоандріївки на Оріхівському напрямку, однак ЗСУ вдало відбили наступ.

На Придніпровському напрямку ЗСУ відбили 5 атак противника.

На Курському напрямку Сили оборони відбили 20 атак противника, ще шість бойових зіткнень тривають.