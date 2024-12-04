Населення України скоротиться до 35,8 млн із 42 млн, які були 2022 року. До 2051 року населення України може зменшитися до 25,2 млн.

Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Кріоконсервація допоможе запобігти демографічній катастрофі

Український омбудсмен пропонує закласти видатки в бюджеті на кріоконсервацію репродуктивних клітин українських захисників і захисниць.

Це один із заходів для запобігання демографічній катастрофі У державному бюджеті на 2025 рік цю пропозицію враховали.

Advertisement

«До того ж у 2024 році вперше в межах програми медичних гарантій запроваджено лікування безпліддя допоміжними репродуктивними технологіями, зокрема укладено 20 договорів із медичними закладами, якими скористалися 1 080 людей. На реалізацію програми спрямовано 106,5 млн грн», — зазначив Лубінець.

На його думку, в Україні необхідно посилити інформування громадян про можливості державних медичних гарантій.

«Питання репродуктивного здоров’я та збереження генофонду українського народу є критично важливим і має стати пріоритетом державної політики», — додав омбудсмен.

Україна втратила, ймовірно, 100 тис. солдатів, а Росія – понад 140 тис.

За три роки повномасштабної війни, за різними оцінками, загинуло від 60 000 до 100 000 українських солдатів.

Advertisement

Ще близько 400 000 дістали серйозні поранення, через які не можуть брати участь у бойових діях.

Аналітики The Economist підрахували, що з початку війни загинуло щонайменше 60 435 українських солдатів, що становить понад 0,5% довоєнного населення України у віці 18-49 років.