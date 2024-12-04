Українська фрідайверка Катерина Садурська всього за один тиждень встановила два світових і один національний рекорд.
Українка здійснила те, що до цього вважалося неможливим: занурилася на 84 метри без ласт, подолавши глибину, що дорівнює чверті висоти Ейфелевої вежі, лише на затримці дихання.
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Це досягнення відкрило нову сторінку в історії світового фрідайвінгу.
Фрідайверка Катерина Садурська встановила новий світовий рекорд
2 грудня завершилися міжнародні змагання з фрідайвінгу за версією AIDA, які проходили на мальовничому острові Домініка.
Єдиною представницею з України була Катерина Садурська. 26 листопада вона успішно виконала занурення, встановивши абсолютний світовий рекорд у дисципліні CNF (занурення без ласт та додаткового обладнання) — 82 метри!
Цей сезон був дуже напруженим: постійні тренування, багато змагань, переїздів і зборів. Я надзвичайно щаслива, що моє тіло здатне на такі рекорди, і що можу поділитися цією радістю з Україною. Це мій маленький внесок у нашу перемогу, — розповідає Катерина.
Але на цьому досягнення Каті не закінчилися. Через два дні, 28 листопада, вона пірнула в дисципліні з моноластою. На тренуваннях фрідайверка долала 106 метрів, але на змаганнях вирішила ризикнути і заявила 107 метрів. Це новий національний рекорд і найглибша персональна глибина Катерини.
Та найзухваліше і найнесподіваніше досягнення фрідайверки було попереду. Адже тривалий час вважалося, що жінки неспроможні пірнати так глибоко без додаткового обладнання. Катерина довела протилежне, занурившись на 84 метри у дисципліні CNF.
Свій перший рекорд у дисципліні CNF минулого сезону фрідайверка встановила у листопаді — 74 метри.
Всього за рік і кілька місяців вона додала 10 метрів до рекорду за версією AIDA і скоротила різницю з чоловічим рекордом всього до 18 метрів.
І це ще не ліміт! — запевняє Катерина.
Як спортсменка готувалася до чемпіонату світу
7 серпня ексклюзивно для Kyiv Post Катерина Садурська розповіла про підготовку до чемпіонату світу з фрідайвінгу.
Катерина занурювалась на глибину 97 м по тросу на чемпіонаті світу FIM, де виборола золоту медаль та встановила національний рекорд. А під час одного з тренувань Катерина пірнула на 100 метрів з моноластом.
Читайте екслюзивну розмову зі спортсменкою у матеріалі Kyiv Post.