Очільник міноборони Республіки Корея Кім Йон Хьон подав у відставку, пише Yonhap.

Ким Йон Хьон подав у відставку через скандал із воєнним станом

Кім повідомив журналістів, що передав президенту заяву про відставку та бере на себе всю відповідальність за наслідки оголошення воєнного стану.

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Саме він рекомендував президенту країни Юн Сок Йолю запровадити воєнний стан після відмови контрольованого опозицією парламенту затвердити запропонований бюджет міноборони на 2025 рік.

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Депутати головної опозиційної політсили "Демократичної партії" ініціювали оголошення імпічменту міністру оборони.Пропозицію обговорять у четвер на пленарному засіданні парламенту разом із пропозицією про імпічмент чинного президента країни.

Парламент Південної Кореї скасував воєнний стан

Парламент Південної Кореї ухвалив резолюцію із закликом скасувати воєнний стан в країні

Голосування відбулося через декілька годин після того, як "надзвичайний воєнний стан" ввів президент Юн Сок Йол.

Під час телевізійного брифінгу президент Південної Кореї звинуватив опозиційну владу у контролюванні парламенту та паралізацію роботи уряду антидержавною діяльністю.