До Репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини людства включили перший міжнародний елемент від України спільно з Естонією "Писанка: українська традиція і мистецтво оздоблення яєць", повідомила пресслужба Міністерства культури та стратегічних комунікацій України.

Писанка стала спадщиною ЮНЕСКО − подробиці

Очільник МКСК Микола Точицький зазначив, що визнання української писанки культурною спадщиною ЮНЕСКО є спільним успіхом, який демонструє силу української єдності. Водночас він висловив глибоку стурбованість щодо руйнування російськими окупантами української культури та загибелі українських митців.

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За словами міністра, це підриває саму основу української ідентичності, оскільки жива спадщина існує лише завдяки людям. Проте попри всі труднощі, українці залишаються незламними.

Точицький наголосив, що жива спадщина нас об'єднує, дає відчуття єдності та відображає нашу ідентичність.

Робота над номінацією розпочалася у 2017 році після зустрічі з українською спільнотою носіїв у Естонії.

Номінація складається з трьох елементів: два з них є в Національному переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України, тобто "Українська писанка: традиція і мистецтво" та "Традиція гуцульської писанки".

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Ще одним елементом стала"Українська писанка, традиція і мистецтво оздоблення Великодніх яєць", який додали до Національного списку елементів нематеріальної культурної спадщини Естонії.

Міністерство зазначило, що визнання української писанки культурною спадщиною людства демонструє всьому світу невід'ємність української культури від світової культурної спадщини, яка ґрунтується на повазі до творчого розмаїття та традицій народів.

Наразі у списку нематеріальної культурної спадщини людства є 611 елементів. Від України там три такі елементи:

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Петриківський декоративний живопис як феномен української орнаментальної народної творчості (2013 року);

Традицію Косівської мальованої кераміки 2019);

Орьнек − кримськотатарський орнамент та знання про нього (2021).

Україна звернулася до ЮНЕСКО через удар по будівлі Держпрому в Харкові

Українські експерти з охорони памʼяток звернулись до ЮНЕСКО через влучення ракети в будівлю Держпрому в Харкові.

28 жовтня російська ракета влучила в одну з пам'яток світової спадщини ЮНЕСКО, "Держпром" у Харкові.

Ушкоджень зазнали й житлові будинки, які також є історичним надбанням Харкова.

Постраждали девʼять людей, серед яких було пʼять чоловіків (поліцейський, який перебував на чергуванні, та четверо жінок).