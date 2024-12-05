Протести в Грузії не вщухають вже цілий тиждень, і, очевидно, входять в затяжну стадію – протестувальники, незважаючи на жорстокі дії поліції, не збираються відступати, більше того – вони вступають в силове протистояння з поліцією, до того ж, починають будувати барикади.

Протести в країні тривають безперервно з кінця жовтня, після того, як масові фальсифікації були виявлені на парламентських виборах. І якщо 28 листопада протести поновились з масових заходів, то вже 30 листопада і 1 грудня, з першими жорстокими розгонами поліції, яка почала жорстоко бити людей, протести перейшли у силову стадію.

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Фото Reuters

Фактично, все відбувається дуже схоже на український Євромайдан – серію стихійних протестів, які переросли у повстання проти проросійського режиму президента Януковича. І якщо в Україні вони розпочались після відмови Януковича підписати договір про Асоціацію з ЄС, то у випадку Грузії вони почалися після публічного оголошення голови проросійського уряду країни про заморозку євроінтеграційних процесів до 2028 року.

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Ці кадри дуже нагадують український Майдан. Важко навіть розібрати, де Грузія - а де Україна.

Водомети, силовики дуже жорстко б’ють людей, але ті – не відходять, постріли фейерверків прямо у поліцейських.

Фото Reuters

«Ми вже назвали це фейерверковою революцією. Основним засобом протидії штурмам поліції серед протестувальників є саме піротехніка. Я ніде, на жодному національному святі не бачила її в такій великій кількості», - каже нам журналістка Хатія Хасаія.

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«Так, дійсно, сплеск відбувся саме після того, як уряд прямо оголосив – ми заморожуємо Євроінтеграцію. Багато грузинів, які розуміють, що в іншому випадку країні загрожує ізоляція, бачать саме в приєднанні до європейського співтовариства своє майбутнє. Причому влада, яка це оголошує – нелегітимна», - каже нам один зі спостерігачів з грузинських гуманітарних організацій.

Втім, з українським Майданом є як спільне, так і відмінне.

Це вже Революція?

Першою спільною рисою є те, що в авангарді протестів стоїть молодь, особливо студентство. В часи Євромайдану в Україні саме студенти стали його рушійною силою. Тут сталося так само.

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«Призупинили навчання приватні університети: Кавказький університет, Грузинський університет, GIPA, університет ім. Сулхан-Саба Орбеліані, BTU. З протестною заявою виступили в Державному університеті ім. Іллі, також це зробили Аграрний Університет Грузії та вільний університет Тбілісі», - каже Хатія Хасаія.

Наші колеги в Грузії додають – до протесту доєднуються багато шкіл, і не тільки. Зараз всі очікують страйків серед заводських робітників і офісних працівників.

«Це дуже б допомогло протесту. Це розширило б його базу та почало б тиснути на економіку, і змусило б владу до компромісів та тих чи інших дій», - каже Ніні Кілія, активна учасниця протестів.

Друге, що є спільне між Майданом та протестами у Грузії – незламність протестувальників. І там і там, незважаючи на жорсткі розгони та побиття поліцією, на наступний день виходило все більше протестувальників, а не менше.

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«За останні роки протестів – це найжорсткіші напади на учасників акції та найжорсткіші розгони. Звірства відбуваються, небачені раніше. Але примітно, що на наступний день кожен раз після розгону акції стають все масштабнішими. На проспекті Руставелі вийшли до 200 000 чоловік (населення всієї Грузії не перевищує 5 млн чол. – ред.) саме після того, як були опубліковані відео, як жорстоко б'ють людей, навіть коли люди намагаються ховатися в метро, в аптеки, і так далі. Часто вони оточують кільцем людей і починають їх бити. По суті, ця ескалація призводить до того, що люди стають все більш розлюченими. Після перших розгонів зростає злість і почуття несправедливості. Якщо навесні ми виходили, співали пісні, грали в м'яч, а тепер люди будують барикади, атакують будівлю парламенту», - каже Хасаія.

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Один з протестувальників анонімно розповідає, що поліція намагається відслідкувати протестувальників через соцмережі, а потім приходить до них додому, якщо прочитає у них у Фейсбуці про те, що вони негативно ставляться до влади.

«Бували випадки, коли до людей вдиралися в житла, а одну жінку затримали прямо в дитячому садочку, куди вона привела свою дитину», - каже нам один з активістів.

Третім спільним фактором є подібні вимоги – повернутися до шляху Євроінтеграції, припинити проросійський курс та провести перезавантаження влади. Якщо в Україні це були вимоги до відставки уряду Миколи Азарова, то тут – провести перевибори до парламенту, оскільки щодо легітимності результатів нинішніх виборів є великі сумніви.

«Звісно, це перевибори, до парламенту. Важливо, щоб вибори були чесні. І важлива позиція президента, Саломе Зурабішвілі, яка прямо заявила – не складе свій президентський мандат, поки не буде легітимного парламенту, а цей легітимним вона вважати не може», - каже Кілія.

Чи все-таки поки не революція?

Незважаючи на багато спільного, у грузинських та українських протестів багато відмінного.

Важливою деталлю є гендерний склад. Якщо на Майдані мейнстрімом руху були молоді чоловіки, у протестах в центрі Тбілісі велику роль відіграють жінки. Наприклад, ось цей стрілець з гармати, що засипає вогнем поліцейських під ударами водомета – теж жінка!