4 грудня в Україні відзначають День ракетних військ і артилерії.

День ракетних військ і артилерії − привітання

До привітань доєдналися президент України Володимир Зеленський, Служба безпеки України та Головне управління розвідки Міноборони України.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Як зазначив президент, сьогодні ми вшановуємо наших артилеристів і ракетників, саме завдяки їхній точності ми досягаємо успіхів на фронті.

Президент додав, що висока майстерність українських артилеристів та точність ракетних ударів суттєво послаблюють військовий потенціал Росії і сприяють успішному виконанню бойових завдань усіма підрозділами Сил оборони та безпеки України.

Advertisement

"Дякую кожному солдату, сержанту та офіцеру наших артилерійських і ракетних підрозділів за те, що Україна має таку ефективну силу!" − наголосив Зеленський

Служба безпеки висловила щиру подяку артилеристам та ракетникам, зазначивши, що їхня вміла робота з нейтралізації ворога та його техніки є надзвичайно важливою для перемоги.

НАТО не хоче запрошувати Україну. Чекає на Трампа?
Більше по темі

НАТО не хоче запрошувати Україну. Чекає на Трампа?

Новообраний президент США пообіцяв домогтися швидкого миру, і до його інавгурації в січні Київ з усіх сил просуває свою позицію.

СБУ наголосила, що кожен влучний постріл не лише знищує окупантів, а й підвищує моральний дух інших бійців на фронті.

Featured
Український дрон VS російська техніка - хто сильніший?

Український дрон VS російська техніка - хто сильніший?

Генеральний директор Etsy звернувся до українців

Генеральний директор Etsy звернувся до українців

Київський міжнародний економічний форум

Київський міжнародний економічний форум

Пресслужба ГУР наголосила на важливості ролі артилеристів і ракетників у боротьбі за незалежність України. 

Advertisement

Кожен воїн відчуває підтримку з боку цих вогневих підрозділів і вірить у їхню здатність знищувати ворога.

ГУР зауважило, що завдяки сучасним технологіям та ефективній взаємодії різних родів військ досягаються значні успіхи на полі бою.

День ракетних військ і артилерії – що треба знати

Указ "Про День ракетних військ і артилерії" від 2 листопада підписав Президент Володимир Зеленський.

Рішення прийняли, "ушановуючи мужність та героїзм воїнів ракетних військ і артилерії, виявлені в боротьбі за свободу, незалежність та територіальну цілісність України, а також з метою започаткування нових військових традицій".

Раніше День ракетних військ і артилерії відзначали щорічно 3 листопада. Ініціативу про зміну дати запропонувало командування ракетних військ і артилерії України.

Advertisement
Київ Пост
Київ Пост
Читати далі
Північнокорейські війська в Курській області скаржаться на нестачу їжі Росія
Північнокорейські війська в Курській області скаржаться на нестачу їжі
Київ Пост
14г тому
Хроніка війни в Україні. 4 грудня: «Зима − величезна спокуса для російських терористів» Зеленський
Хроніка війни в Україні. 4 грудня: «Зима − величезна спокуса для російських терористів»
Тимур Дубовик
17г тому
НАТО не хоче запрошувати Україну. Чекає на Трампа? НАТО
НАТО не хоче запрошувати Україну. Чекає на Трампа?
За матеріалами AFP
1д тому
СБУ та Нацполіція затримали двох малолітніх агентів російських спецслужб Київ
СБУ та Нацполіція затримали двох малолітніх агентів російських спецслужб
Київ Пост
1д тому
Спонсорований контент
" Попередній Чехія більше не отримує нафту з Росії трубопроводом "Дружба"
Далі » Сирійські повстанці захопили нові території та просунулися впритул до Хами