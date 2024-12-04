4 грудня в Україні відзначають День ракетних військ і артилерії.

День ракетних військ і артилерії − привітання

До привітань доєдналися президент України Володимир Зеленський, Служба безпеки України та Головне управління розвідки Міноборони України.

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Як зазначив президент, сьогодні ми вшановуємо наших артилеристів і ракетників, саме завдяки їхній точності ми досягаємо успіхів на фронті.

Президент додав, що висока майстерність українських артилеристів та точність ракетних ударів суттєво послаблюють військовий потенціал Росії і сприяють успішному виконанню бойових завдань усіма підрозділами Сил оборони та безпеки України.

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"Дякую кожному солдату, сержанту та офіцеру наших артилерійських і ракетних підрозділів за те, що Україна має таку ефективну силу!" − наголосив Зеленський