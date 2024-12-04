4 грудня в Україні відзначають День ракетних військ і артилерії.
День ракетних військ і артилерії − привітання
До привітань доєдналися президент України Володимир Зеленський, Служба безпеки України та Головне управління розвідки Міноборони України.
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Як зазначив президент, сьогодні ми вшановуємо наших артилеристів і ракетників, саме завдяки їхній точності ми досягаємо успіхів на фронті.
Президент додав, що висока майстерність українських артилеристів та точність ракетних ударів суттєво послаблюють військовий потенціал Росії і сприяють успішному виконанню бойових завдань усіма підрозділами Сил оборони та безпеки України.
"Дякую кожному солдату, сержанту та офіцеру наших артилерійських і ракетних підрозділів за те, що Україна має таку ефективну силу!" − наголосив Зеленський
Служба безпеки висловила щиру подяку артилеристам та ракетникам, зазначивши, що їхня вміла робота з нейтралізації ворога та його техніки є надзвичайно важливою для перемоги.
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СБУ наголосила, що кожен влучний постріл не лише знищує окупантів, а й підвищує моральний дух інших бійців на фронті.
Пресслужба ГУР наголосила на важливості ролі артилеристів і ракетників у боротьбі за незалежність України.
Кожен воїн відчуває підтримку з боку цих вогневих підрозділів і вірить у їхню здатність знищувати ворога.
ГУР зауважило, що завдяки сучасним технологіям та ефективній взаємодії різних родів військ досягаються значні успіхи на полі бою.
День ракетних військ і артилерії – що треба знати
Указ "Про День ракетних військ і артилерії" від 2 листопада підписав Президент Володимир Зеленський.
Рішення прийняли, "ушановуючи мужність та героїзм воїнів ракетних військ і артилерії, виявлені в боротьбі за свободу, незалежність та територіальну цілісність України, а також з метою започаткування нових військових традицій".
Раніше День ракетних військ і артилерії відзначали щорічно 3 листопада. Ініціативу про зміну дати запропонувало командування ракетних військ і артилерії України.