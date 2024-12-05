«Мілітарний» опублікував зображення двох універсальних установок УМЗ радянських часів, кожна з яких може працювати незалежно і запускати 30 мін ПТМ-3 на відстань до 60-100 метрів.

У червні український військовий інженер Андрій Шишук (позивний «Сєвєр») сказав в інтерв'ю на телеканалі «Еспресо», що Збройні сили України мають нагальну потребу в системах дистанційного встановлення мін для швидкого укріплення своїх оборонних рубежів перед російськими наступами. На той час, за його словами, єдиним способом дистанційного встановлення протитанкових мін було скидання їх по одній з безпілотників або за допомогою артилерійської системи дистанційного мінування.

Україна вже певний час шукає способи швидшого мінування для зриву російських атак з використанням бронетехніки. У вівторок портал «Мілітарний» повідомив, що Сили оборони України почали використовувати модифіковані високомобільні багатоцільові колісні машини (HMMWV) для швидкого дистанційного мінування з використанням протитанкових мін ПТМ-3.

Установка УМЗ була розроблена наприкінці 1970-х років. Шість із таких установок були змонтовані на шасі вантажівок ЗІЛ-131В для задоволення потреби Міністерства оборони СРСР у дистанційному мінуванні.

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В одному шестигранному блоці розміщено 30 трубок у шість рядів, кожна з яких має електричний контакт для приведення в дію заряду, який вистрілює міну. Діаметр трубок такий, що з них можна запускати всі типи дистанційно встановлюваних радянських/російських протипіхотних і протитанкових мін.

ПТМ-3 – дистанційно встановлювана протитанкова міна з кумулятивним зарядом, що самоліквідується.

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Протитанкова міна ПТМ-3 − що відомо

Протитанкова міна ПТМ-3, яку використовує Україна, – це дистанційно встановлювана міна з кумулятивним зарядом, що самоліквідується. У сталевому корпусі оливково-сірого кольору з насічками міститься металевий підривник. Завдяки насічкам на чотирьох боках і торцевій поверхні вибух уражає ціль незалежно від її положення чи напрямку руху.

Міна розміщується в касетному пусковому пристрої з зарядом, під'єднаним до штифта міни шнуром. Міна має двоступеневий механізм підриву – піротехнічний і механічний. Після пострілу шнур, який залишається в пусковій касеті, тягне за штифт міни і запускає механічну фазу.

Після падіння міни на землю піротехнічний «сповільнювач» горить близько 60 секунд, після чого запал VT-06 переходить у бойове положення. Запал є високочутливим магнітним механізмом. Коли транспортний засіб проїжджає над міною або наближається достатньо близько, щоб запобіжник зафіксував його присутність, «відчувши» зміну магнітного поля, міна спрацьовує. Вибухова хвиля від кумулятивного заряду пробиває днище танка чи іншої броньованої машини, яке зазвичай є одним із найбільш вразливих місць.

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Якщо ціль не виявлено, міна самоліквідується за 16-24 години після встановлення.

Як повідомлялося раніше, США надають Україні протипіхотні міни, що самоліквідуються, частина з яких також буде встановлюватися дистанційно. У поєднанні з ПТМ-3 це дозволить українським військам швидко встановлювати мінні загородження там, де вони терміново потрібні для посилення оборони від російських атак.