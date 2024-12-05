Південнокорейська поліція розпочала розслідування за звинуваченнями чинного президента Республіки Корея Юн Сок Йоля в державній зраді через оголошення ним воєнного стану.
Про це пише Yonhap.
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Оголошення воєнного стану в Південній Кореї − подробиці
Розслідування розпочали за двома скаргами на дії президента Юна, які подали опозиційна партія "Відбудова Кореї" та група з 59 активістів.
У скаргах звинувачуються також ексміністр оборони країни Кім Йон Хьон, очільник генштабу збройних сил генерал Пак Ан Су й міністр внутрішніх справ Лі Сан Мін.
Наразі прокуратура та Управління з розслідування корупції високопосадовців розглядають питання про проведення власних розслідувань або передачі скарг поліції.
Сеульська прокуратура розпочала розслідування за підозрою у держзраді стосовно Кім Йон Хьона, у межах якого йому заборонили виїжджати із Сеула.
Воєнний стан у Південній Кореї скасований, президентові загрожує імпічмент
Південнокорейські опозиційні партії заявляли, що подали пропозицію про імпічмент президента Юн Сук Йола через його короткочасне оголошення воєнного стану.
3 грудня парламент Південної Кореї ухвалив резолюцію із закликом скасувати воєнний стан в країні
Голосування відбулося через декілька годин після того, як "надзвичайний воєнний стан" ввів президент Юн Сок Йол
Під час телевізійного брифінгу президент Південної Кореї звинуватив опозиційну владу у контролюванні парламенту та паралізацію роботи уряду антидержавною діяльністю.