Держдеп США запровадив візові обмеження проти п’яти чиновників Росії через їхню причетність до примусової депортації дітей з України.

Про це повідомило відомство.

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Візові обмеження для російських чиновників − подробиці

За даними Держдепу, за три роки війни Росія незаконно вивезла тисячі дітей з України, тому їхню депортацію можна вважати систематичною та навмисною.

Більшості дітей змінили імена та приховали їхнє походження, а всиновили їх російські родини.

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У повідомленні Державного департаменту зазначається, що Кремлівська влада створила численні перешкоди для повернення українських дітей на батьківщину.

Держдеп наголосив, що постійне ігнорування Росією своїх міжнародних зобов'язань щодо надання інформації про місцеперебування дітей робить їхнє безпечне повернення практично неможливим.

Водночас США запевнили в подальшій підтримці України в її зусиллях знайти та повернути незаконно депортованих дітей.

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Росія депортувала понад 19,5 тис. українських дітей

За час повномасштабної війни Росія депортувала або примусово перемістила 19 546 українських дітей.

Від початку повномасштабного вторгнення 592 дитини загинули, 1702 дістали поранення, а 1934 вважаються зниклими.

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Велика Британія наклала нові санкції на десять фізичних та юридичних осіб, причетних до незаконної депортації українських дітей.

Раніше повідомлялося, що Україна повернула з тимчасово окупованих територій і Росії 1002 дитини.