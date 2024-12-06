Три атомні електростанції України майже повністю відновили виробництво електроенергії після різкого скорочення вироблення, повідомило Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ).

Українські АЕС демонструють стійкість − подробиці

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі повідомив, що українські атомні електростанції – Хмельницька, Рівненська та Південноукраїнська – мають загалом дев’ять реакторів, вісім з яких наразі функціонують.

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Він зазначив, що після останніх військових ударів, які відбулися 28 листопада та пошкодили електричну інфраструктуру, необхідну для забезпечення ядерної безпеки, більшість реакторів поступово відновила свою роботу. Проте деякі блоки працювали з обмеженою потужністю протягом кількох днів.

Деякі зовнішні лінії електропередач, які станції використовують як для приймання, так і для передавання електроенергії, наразі лишаються відключеними.

Гендиректор МАГАТЕ зауважив, що оператори українських АЕС продемонстрували високий рівень стійкості під час та після останніх перебоїв в енергосистемі.

Завдяки цьому атомні станції здатні підтримувати ядерну безпеку та виробляти електроенергію попри тимчасове скорочення виробництва.

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Гроссі запевнив, що Агентство продовжить уважно спостерігати за ситуацією, зокрема здійснюючи подальші візити експертів на електричні підстанції, які живлять атомні електростанції.

Він наголосив на необхідності дотримання максимальної обережності, аби уникнути будь-яких дій, що могли б негативно вплинути на зовнішнє енергопостачання та ядерну безпеку.

На Південноукраїнській АЕС команду МАГАТЕ проінформували, що на початку тижня виявили загалом 17 дронів приблизно за 3 км від майданчика.

Енергетики ліквідували загрозу блекауту на ЗАЕС після чергового обстрілу

Енергетики України нещодавно ліквідували пошкодження високовольтної лінії, яка живить окуповану Запорізьку атомну електростанцію.

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Українські енергетики 22 жовтня відновили роботу лінії 330 кВ, що живить тимчасово окуповану Запорізьку атомну електростанцію.