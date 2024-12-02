Енергетики України ліквідували пошкодження високовольтної лінії, яка живить окуповану Запорізьку атомну електростанцію, повідомило Укренерго.

Укренерго відновило живлення ЗАЕС після російського обстрілу − подробиці

Енергетики почали відновлювальні роботи одразу після дозволів від військових. Наразі АЕС заживлена як за основною, так і за резервною високовольтними лініями електропередачі.

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Унаслідок обстрілу в ніч на 30 листопада ЗАЕС втратила живлення однієї зовнішньої лінії електропередачі, що з'єднує станцію з українською енергосистемою.

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Це втретє з початку листопада, як станція опинилася на межі блекауту.

На ЗАЕС знову знеструмлена одна з двох ліній живлення

Унаслідок обстрілу в ніч проти 21 листопада на Запорізькій атомній електростанції внаслідок російського обстрілу була знеструмлена одна із двох ліній живлення.

Українські енергетики 22 жовтня відновили роботу лінії 330 кВ, що живить тимчасово окуповану Запорізьку атомну електростанцію.

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21 жовтня внаслідок російських обстрілів була пошкоджена одна із двох ліній електропередачі, які живлять тимчасово окуповану Запорізьку атомну електростанцію.

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