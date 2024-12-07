У суботу у Запорізькій області оголосили День жалоби за загиблими внаслідок удару по Запоріжжю 6 грудня.

Загинуло 10 людей. Ще 24 постраждали.

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Аварійно-рятувальні роботи на місці обстрілу завершені.

Обстріл Запоріжжя 6 грудня: наслідки

Російські війська атакували Запорізьку область близько 18-ї години.

Вдарили двічі - по території обласного центру та району.

Спочатку ворог обстріляв житловий район Запоріжжя.

Внаслідок влучання зруйновано СТО, пошкоджені поруч розташовані житлові будинки та магазини.

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Потім противник поцілив по відкритій ділянці території Запорізького району.

Що відомо про жертв та постраждалих

Станом на ранок відомо про 10 жертв російського удару по Запоріжжю.

За даними ДСНС, 8 загиблих на момент обстрілу перебували в автомобілях.

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24 людини постраждали.

Серед потерпілих - троє дітей. Це чотиримісячне немовля, а також діти 4 та 11 років.