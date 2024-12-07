У суботу у Запорізькій області оголосили День жалоби за загиблими внаслідок удару по Запоріжжю 6 грудня. 

Загинуло 10 людей. Ще 24 постраждали. 

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Аварійно-рятувальні роботи на місці обстрілу завершені. 

Обстріл Запоріжжя 6 грудня: наслідки 

Російські війська атакували Запорізьку область близько 18-ї години. 

Вдарили двічі - по території обласного центру та району. 

Спочатку ворог обстріляв житловий район Запоріжжя. 

Внаслідок влучання зруйновано СТО, пошкоджені поруч розташовані житлові будинки та магазини.

Advertisement

Потім противник поцілив по відкритій ділянці території Запорізького району.

Що відомо про жертв та постраждалих 

Станом на ранок відомо про 10 жертв російського удару по Запоріжжю. 

За даними ДСНС, 8 загиблих на момент обстрілу перебували в автомобілях.

Російські окупанти не пускають експертів МАГАТЕ на об’єкти ЗАЕС
Більше по темі

Російські окупанти не пускають експертів МАГАТЕ на об’єкти ЗАЕС

Росіяни, попри заяви про ремонт резервуару, відмовляються надати експертам можливість перевірити цю інформацію.

24 людини постраждали. 

Серед потерпілих - троє дітей. Це чотиримісячне немовля, а також діти 4 та 11 років. 

Київ Пост
Київ Пост
Читати далі
Внаслідок удару по Кривому Рогу загинули троє людей Обстріли України
Внаслідок удару по Кривому Рогу загинули троє людей
Київ Пост
5г тому
Росія вдарила по Кривому Рогу та Запоріжжю: є загиблі та поранені Обстріли України
Росія вдарила по Кривому Рогу та Запоріжжю: є загиблі та поранені
Київ Пост
19г тому
Російські окупанти не пускають експертів МАГАТЕ на об’єкти ЗАЕС Росія
Російські окупанти не пускають експертів МАГАТЕ на об’єкти ЗАЕС
Київ Пост
23г тому
Сили оборони вночі збили понад 30 російських ударних дронів Обстріли України
Сили оборони вночі збили понад 30 російських ударних дронів
Київ Пост
1д тому
Спонсорований контент
" Попередній Росія вдарила по Кривому Рогу та Запоріжжю: є загиблі та поранені
Далі » Внаслідок удару по Кривому Рогу загинули троє людей