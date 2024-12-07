Внаслідок ракетного удару у Кривому Розі загинуло троє людей.
Вночі з-під завалі дістали тіло ще однієї жертви.
ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС
Підписуйтесь на наш Viber-канал.
Про це повідомили в ОВА.
Удар по Кривому Рогу 6 грудня: є загиблі та постраждалі
Станом на ранок відомо про 17 постраждалих. Серед них - дитина.
Восьмеро потерпілих доправили до лікарні.
Окупанти атакували місто напередодні близько 16:20. Поцілили по адміністративній будівлі.
Спочатку було відомо про одного загиблого - 42-річного чоловіка. Згодом у лікарні помер ще один чоловік, поранений під час ракетного удару. Вночі рятувальники дістали з-під руїн ще одну жертву.
Через атаку в місті пошкоджені 2 багатоповерхівки, 10 приватних будинків, 3 адмінбудівлі, заклад освіти та авто.
У понеділок, 9 грудня, у Кривому Розі оголосили День жалоби, повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.
Сили оборони вночі збили понад 30 російських ударних дронів
Обстріли Дніпропетровщини
Російські війська не припиняють обстрілювати Нікопольський район. Знову вдарили по регіону з РСЗВ «Град» та важкої артилерії.
Під вогнем опинилися Нікополь та Покровська громада.
Пошкоджені два промислові підприємства.
Внаслідок цих обстрілів ніхто не постраждав.