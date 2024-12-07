Внаслідок ракетного удару у Кривому Розі загинуло троє людей. 

Вночі з-під завалі дістали тіло ще однієї жертви. 

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Про це повідомили в ОВА. 

Удар по Кривому Рогу 6 грудня: є загиблі та постраждалі

Станом на ранок відомо про 17 постраждалих. Серед них - дитина. 

Восьмеро потерпілих доправили до лікарні. 

Окупанти атакували місто напередодні близько 16:20. Поцілили по адміністративній будівлі. 

Спочатку було відомо про одного загиблого - 42-річного чоловіка. Згодом у лікарні помер ще один чоловік, поранений під час ракетного удару. Вночі рятувальники дістали з-під руїн ще одну жертву. 

Advertisement

Через атаку в місті пошкоджені 2 багатоповерхівки, 10 приватних будинків, 3 адмінбудівлі, заклад освіти та авто.

У понеділок, 9 грудня, у Кривому Розі оголосили День жалоби, повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. 

Сили оборони вночі збили понад 30 російських ударних дронів
Більше по темі

Сили оборони вночі збили понад 30 російських ударних дронів

Ще 16 безпілотників локаційно втрачені.

Обстріли Дніпропетровщини

Російські війська не припиняють обстрілювати Нікопольський район. Знову вдарили по регіону з РСЗВ «Град» та важкої артилерії. 

Під вогнем опинилися Нікополь та Покровська громада. 

Пошкоджені два промислові підприємства. 

Внаслідок цих обстрілів ніхто не постраждав. 

Київ Пост
Київ Пост
Читати далі
У Запоріжжі День жалоби: загинуло 10 людей Запоріжжя
У Запоріжжі День жалоби: загинуло 10 людей
Київ Пост
5г тому
Росія вдарила по Кривому Рогу та Запоріжжю: є загиблі та поранені Обстріли України
Росія вдарила по Кривому Рогу та Запоріжжю: є загиблі та поранені
Київ Пост
19г тому
Сили оборони вночі збили понад 30 російських ударних дронів Обстріли України
Сили оборони вночі збили понад 30 російських ударних дронів
Київ Пост
1д тому
Хроніка війни в Україні. 5 грудня: «Що не змінилося, так це відчуття терміновості» Київ
Хроніка війни в Україні. 5 грудня: «Що не змінилося, так це відчуття терміновості»
Тимур Дубовик
1д тому
Спонсорований контент
" Попередній У Запоріжжі День жалоби: загинуло 10 людей
Далі » Макрон у Парижі зустрінеться із Трампом та Зеленським, - ЗМІ