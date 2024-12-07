Станом на ранок відомо про 17 постраждалих. Серед них - дитина.

Про це повідомили в ОВА.

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Вночі з-під завалі дістали тіло ще однієї жертви.

Окупанти атакували місто напередодні близько 16:20. Поцілили по адміністративній будівлі.

Спочатку було відомо про одного загиблого - 42-річного чоловіка. Згодом у лікарні помер ще один чоловік, поранений під час ракетного удару. Вночі рятувальники дістали з-під руїн ще одну жертву.

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Через атаку в місті пошкоджені 2 багатоповерхівки, 10 приватних будинків, 3 адмінбудівлі, заклад освіти та авто.

У понеділок, 9 грудня, у Кривому Розі оголосили День жалоби, повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.

Обстріли Дніпропетровщини

Російські війська не припиняють обстрілювати Нікопольський район. Знову вдарили по регіону з РСЗВ «Град» та важкої артилерії.

Під вогнем опинилися Нікополь та Покровська громада.

Пошкоджені два промислові підприємства.

Внаслідок цих обстрілів ніхто не постраждав.