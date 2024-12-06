Російська окупацінйа армія завдала ракетного удару по Кривому Рогу. Внаслідок атаки двоє людей загинуло, 16 осіб дістали поранень.

Також Росія вдарила по Запоріжжю, внаслідок чого двоє людей загинули.

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Про це повідомили очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, керівник Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул та начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Атака на Кривий Ріг 6 грудня - що відомо

У ДСНС повідомили, що відомо про шістнадцятьох постраждалих, з них одна дитина.

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Ще одна людина ймовірно перебуває під завалами.

Четверо людей госпіталізовані у стані середньої тяжкості до лікарень.

«Одна людина не виходить на зв'язок. Рятувальники обстежують потрощену будівлю», – написав Лисак.

Раніше він писав, що поранений шестирічний хлопчик перебуває в лікарні в стані середньої тяжкості.

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За словами Вілкула, ворожа армія влучила в цивільну адмінбудівлю. Триває аварійно-рятувальна операція.

«Розгортається штаб допомоги людям у тому ж місці, де був минулого разу. Місцеві знають. Будматеріали, комунальні бригади, розселення, заяви на допомогу від міста», – зазначив Вілкул.

Удар по Запоріжжю 6 грудня - подробиці

Начальник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що внаслідок російської атаки на місто загинуло двоє людей.

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Також Федоров зазначив, що внаслідок атаки ворога на Запорізьку область 2 людей зазнали поранень, палає СТО.

У деяких громадах проблеми з електроенергією. Всі екстрені служби працюють.

Сили оборони вночі збили понад 30 російських ударних дронів

У ніч проти 6 грудня ППО України збила 32 з 53 ударних російських безпілотників, повідомили Повітряні сили Збройних сил України.

53 ворожі БпЛА летіли з Орла в Росії.

Їх збивали у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Київській та Житомирській областях.