У тимчасово окупованому Донецьку підірвали позашляховик "Тойота", у якому перебували колишній начальник Оленівської колонії, відомої терактом проти українських військовополонених у липні 2022 року, Сергій Євсюков і його дружина, повідомили російські медіа вранці в понеділок, 9 грудня.

Пропагандисти показали відео з місця вибуху, на якому видно понівечену вибухом машину. Найсильніше постраждало місце водія. На записі також видно, як кілька людей намагаються допомогти водієві. Слідком РФ повідомив про двох постраждалих унаслідок підриву авто. 

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Як повідомляють російські Телеграм-канали, Євсюков помер. Його дружина перебуває в лікарні у важкому стані – їй відірвало ногу.

Під днищем автівки Toyota Land Cruiser було закладено пластид – близько 100 грамів у тротиловому еквіваленті. Щойно чоловік і жінка сіли в авто, стався вибух.

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У затриманих вилучили мобільні телефони та комп’ютерну техніку із доказами підривної діяльності.

Деякі Телеграм-канали стверджують, що підрив авто – це справа рук українських спецпризначенців. Kyiv Post звернувся до українських спецслужб за додатковою інформацією, втім там відповіли, що “інформація досі уточнюється”.

Kyiv Post наразі не взмозі незалежно перевірити інформацію.

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Російські пропагандистські медіа повідомляють, що "за голову Євсюка, який став жертвою вибуху в Донецьку, на українських сайтах пропонували нагороду — 21 тисячу доларів".

Нагадаємо, Оленівська колонія — це виправний заклад на тимчасово окупованій території Донецької області, відомий терактом проти українських військовополонених у липні 2022 року. Тоді внаслідок вибуху загинуло понад 50 полонених, більшість із яких були захисниками "Азовсталі". 

Росія звинуватила Україну, але незалежні експерти та українська влада назвали це навмисним злочином РФ. Російська пропаганда стверджувала, що військовополонені нібито загинули через український удар ракетою HIMARS.

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Інцидент викликав міжнародний осуд і вимоги незалежного розслідування, але доступ до місця трагедії досі обмежений. У колонії російська влада утримували 193 полонених, зокрема, захисників Маріуполя.

У липні Служба безпеки України (СБУ) оголосила про підозру двом колаборантам, які керували "Оленівською колонією" під час теракту в липні 2022 року. Йдеться про Сергія Євсюкова, тодішнього начальника "Волноваської колонії ДНР", та його заступника Дмитра Нейолова. 

За даними слідства, обидва знали про вибухи й постраждалих, але навмисно зволікали з евакуацією поранених.

Слідчі СБУ зібрали докази та повідомили Євсюкову і Нейолову про підозру за статтями ККУ, що передбачають покарання за жорстоке поводження з військовополоненими та умисне вбивство за попередньою змовою. 

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