Україна очікує від Німеччини більшої підтримки, зокрема в питанні далекобійності, заявив Президент Володимир Зеленський після зустрічі з кандидатом у канцлери Німеччини Фрідріхом Мерцом, передає кореспондент Укрінформу.

Україна закликає Німеччину до більш рішучих дій - що відомо

Президент України зазначив, що Німеччина на другому місці після США за обсягами наданої Україні допомоги, яка на сьогодні становить близько 37 млрд доларів.

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«І ми за це дуже вдячні... Це нам дуже сильно допомогло впродовж усієї війни. І дуже вірно, що ця допомога не зупиниться, Німеччина буде підтримувати Україну, дякуємо за цю позицію», - сказав він.

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Зеленський зауважив, що останній тиждень відзначився активною переговорною роботою з німецькою стороною. Зокрема, канцлер Німеччини Олаф Шольц відвідав Київ, а у Франції Президент України мав «довгу продуктивну розмову з президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром».

Він подякував німецькому уряду та народу за допомогу та висловив сподівання на посилення далекобійності України.

«Ми розраховуємо на більш сильні, рішучі дії Німеччини, від вас особисто, дуже на це розраховуємо,.. щодо геополітики, щодо НАТО дуже хочемо почути вашу позицію. Дуже розраховуємо на посилення далекобійності України», - наголосив Зеленський.

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Він також подякував за допомогу українцям, які перебувають у Німеччині. За його словами, Україна робить усе можливе, щоби повернути своїх громадян додому.

За словами Зеленського, в Україні створено Міністерство національної єдності, яке спільно з МЗС буде займатися українцями, які перебувають за кордоном.

Також Україна розраховує на зустрічі в Німеччині щодо створення відповідних департаментів для допомоги українцям.

Німецька опозиція підтримує передачу Україні далекобійної зброї

Лідер німецької опозиції, кандидат у канцлери від консервативного блоку ХДС/ХСС Фрідріх Мерц заявив, що його політична сила підтримує надання Україні далекобійних озброєнь, які зможуть бити по військовим цілям на території Росії.

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Мерц зауважив, що у Німеччині триває «дуже інтенсивна» дискусія щодо військової підтримки України.

«Але є принциповий консенсус у тому, що ми надавали і будемо надавати військову підтримку, щоб якомога швидше завершити цю війну, щоб знову запанував мир у європейському регіоні і у вашій країні.

Я хочу підкреслити – ніхто з нас не хоче, щоб ця війна тривала невідомо скільки, ми хотіли б якомога швидше завершити її. І хотів би під час нашої сьогоднішньої розмови обговорити, яким чином можна це зробити», - сказав він.

Кандидат у канцлери додав, що у Німеччині триває досить гостра дискусія про те, які озброєння можна надавати Україні.

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«Позиція нашої фракції чітка – ми хочемо надати вашим Збройним силам можливість досягати військових баз (у Росії - ред.) – не цивільного населення та інфраструктури, а саме тих цілей, з яких ведеться війна проти вашої країни», - запевнив політик.

За його словами, він кілька тижнів тому говорив у Бундестазі, що обмеженням дальності озброєння «ми змушуємо вас воювати із зав’язаною за спиною однією рукою».

Міхал та Мерц прибули до Києва − подробиці

Прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал та кандидат у канцлери від консервативного блоку ХДС/ХСС Фрідріх Мерц прибули до Києва 9 грудня.

Метою візиту Мерца стало визначення поточного стану оборони в Україні.

За словами Мерца, парламентська фракція ХДС/ХСС в Бундестазі стоїть на боці України.

"Ми хочемо, щоб ця жахлива війна закінчилася якомога швидше і в Європі відновився мир", - зазначав Фрідріх Мерц.