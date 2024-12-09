9 грудня до Києва з візитом прибув прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал та зустрівся з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем 

Шмигаль заявив, що оборонна підтримка України з боку Естонії сягає майже 542 млн євро або 1,4% ВВП країни, передає кореспондент Укрінформу.

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Естонії надала Україні допомоги на 1,4% свого ВВП

"Вдячний за масштабну оборонну підтримку з боку Естонії, яка вже сягає майже 542 млн євро або 1,4% ВВП країни. Знаковим стало рішення Естонії щорічно виділяти для оборони України не менше ніж 0,25% від свого ВВП. Дякую уряду Крістіана Міхала за продовження цієї ініціативи", - сказав український прем’єр.

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Шмигаль зазначив, що за лідерства Естонії створена коаліція снарядів, IT-коаліція і талліннський механізм кіберпідтримки України. Вони вже працюють і досягають поставлених цілей.

"Боєздатність української армії впливає на увесь простір від Чорного моря до Балтики. У цьому контексті велике значення має приєднання України до об'єднаних експедиційних сил в нордично-балтійському регіоні. Ми готові активно співпрацювати в рамках цього об'єднання та посилювати північний фланг вільної Європи", - додав він.

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Шмигаль та Міхал закликали до посилення санкційного тиску на РФ

Прем'єр-міністри України та Естонії Денис Шмигаль і Крістен Міхал підписали спільну заяву, в якій закликали до посилення санкційного тиску на РФ і встановлення повного торговельного ембарго.

"За підсумками зустрічі з Прем'єр-міністром Естонії Крістеном Міхалом підписали Спільну заяву. У ній, зокрема, задекларували зміцнення двосторонньої партнерської співпраці, підтвердили рішучість протистояти російському агресору, акцентували на беззастережній політичній підтримці України з боку Естонії з усіх важливих питань; закликали ЄС до посилення санкційного тиску на Росію, встановлення повного торговельного ембарго, санкції проти Газпрому, російських нафтових компаній та Росатому", - зазначив Шмигаль.

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Також сторони домовилися про посилення санкцій для протидії тіньовому флоту Росії та про підтримку Плану перемоги, представленого Президентом України Володимиром Зеленським, та запрошення України до членства в НАТО.

Окрім цього, у заяві акцентовано на непохитній підтримці Естонією вступу України до Європейського Союзу.

Крістен Міхал прибув до Києва − подробиці

Прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал та кандидат у канцлери від консервативного блоку ХДС/ХСС Фрідріх Мерц прибули до Києва 9 грудня.

Міхал анонсував зустріч із Президентом України Володимиром Зеленським, прем’єр-міністром Денисом Шмигалем, а також Головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком.

 

За матеріалами Укрінформ
За матеріалами Укрінформ
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