Росія планує розмістити в Білорусі свої нещодавно розроблені гіперзвукові ракети «Орешник», здатні нести ядерний заряд, у другій половині 2025 року, заявив у п'ятницю, 6 грудня президент Владімір Путін під час зустрічі в Мінську з президентом Білорусі Александром Лукашенком, яка транслювалася по телебаченню.

Як повідомляла білоруська державна інформагенція «Белта», Лукашенко звернувся до Путіна з проханням розмістити ракетний комплекс «Орешник» на білоруській території.

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Білорусь отримає російські гіперзвукові ракети "Орешник"

Лукашенко висловив стурбованість ситуацією на західних кордонах Білорусі і в сусідній Україні, заявивши: «Я хочу публічно попросити вас розмістити нові системи озброєнь, зокрема “Орешник”, на білоруській території».

Путін сказав: «Що стосується можливості розміщення, прямо скажемо, такої грізної зброї, як “Орешник”, на білоруській території... це стане можливим, я думаю, у другій половині наступного року».

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Він додав, що ці терміни збігаються з планами Росії «нарощувати серійне виробництво» ракети.

Білорусь, найближчий союзник Москви, вже розмістила російську тактичну ядерну зброю в 2023 році. Розміщення ракет «Орешник» поглибить військову співпрацю між двома країнами на тлі наступу Росії в Україні.

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Як повідомило видання New York Times (NYT) із посиланням на представників військового керівництва США, 27 листопада генерал Валерій Герасимов, провідна фігура, що стоїть за вторгненням Росії в Україну, мав незвичайну розмову з головою Об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Чарльзом К. Брауном-молодшим. Співрозмовники говорили про те, як дати раду ескалації між двома країнами.

Ця розмова відбулася незабаром після того, як Росія запустила по Україні свою ракету «Орешник». Путін заявив, що ракетний удар був відповіддю на удари України західною зброєю, в тому числі американськими і британськими ракетами, по російській території.

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США утримуються від коментарів, а прес-служба генерала Брауна відмовилася надати подробиці. Однак джерела, на які посилається NYT, повідомили, що Герасимов поінформував Брауна про те, що рішення застосувати ракету «Орешник було прийнято Росією до того, як США зняли обмеження на удари ракетами ATACMS.

Хоча ракета була оснащена звичайною боєголовкою, потенціал ракети, яка може нести ядерні боєголовки, вказує на здатність Росії до ескалації, якщо вона того забажає.

Що таке ракета Орешник

Ракета "Орешник", яка, за повідомленнями, є варіантом балістичної ракети РС-26 «Рубіж», вперше випробуваної в 2011 році, була запущена по обєкту військовому об'єкту в Дніпрі з відстані приблизно 800 кілометрів.

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Міністерство оборони Великої Британії припустило, що Росія, ймовірно, має лише невелику кількість ракет «Орешник», і що ця ракета ще не запущена в серійне виробництво. «Орешнік» класифікується як балістична ракета середньої дальності (БРСД) з дальністю польоту від 3 000 до 5 500 кілометрів, що значно розширює ударні можливості Росії.

Ракета летить з гіперзвуковою швидкістю, що перевищує 5 Махів (близько 6 175 км/год) – значно швидше, ніж інші ракети.

За даними Міністерства оборони Великої Британії, розробка ракети «Орешник», ймовірно, розпочалася до виходу Росії з Договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності (РСМД) у лютому 2019 року. Договір забороняв розробку балістичних ракет середньої і малої дальності.

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Вартість ракети і технологічна складність також свідчать про те, що вона дорожча за інші системи, які Росія використовує у своїй війні проти України.