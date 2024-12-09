9 грудня до Києва з візитом прибув прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал, а також кандидат у канцлери від консервативного блоку ХДС/ХСС Фрідріх Мерц.
Про це повідомляли сам Міхал, а також видання DW.
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Крістен Міхал прибув до Києва − подробиці
Міхал анонсував зустріч із Президентом України Володимиром Зеленським, прем’єр-міністром Денисом Шмигалем, а також Головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком.
Міхал наголосив, що підтримка України до перемоги залишиться пріоритетом для Естонії, і вони не збираються йти на жодні поступки. За його словами, перемога України є перемогою для всієї Європи, США та всього демократичного світу.
Arrived in Kyiv this morning to meet with @ZelenskyyUa, @Denys_Shmyhal and @r_stefanchuk.— Kristen Michal (@KristenMichalPM) December 9, 2024
Supporting Ukraine until victory will remain Estonia’s priority, we will make no concessions.
Ukraine’s victory is a win for Europe, the US and to the whole democratic world. pic.twitter.com/uobyrkUAL8
Фрідріх Мерц прибув із візитом до Києва
За даними DW, метою візиту Мерца стало визначення поточного стану оборони в Україні.
У межах саміту він зустрінеться із Президентом України Володимиром Зеленським.
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За словами Мерца, парламентська фракція ХДС/ХСС в Бундестазі стоїть на боці України.
Вперше за два роки канцлер Німеччини приїжджав до Києва
Канцлер Німеччини Олаф Шольц 2 грудня прибув до Києва з неанонсованим візитом.
Він запевнив, що Німеччина й надалі буде найвідданішим союзником України в Європі та що Україна може розраховувати на її підтримку.
1 грудня до Києва прибув новий президент Європейської ради Антоніу Кошта.
Разом з очільником Євроради приїхали висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас та комісарка з розширення Євросоюзу Марта Кос.
22 листопада міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський прибув із робочим візитом до Києва.