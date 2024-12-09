9 грудня до Києва з візитом прибув прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал, а також кандидат у канцлери від консервативного блоку ХДС/ХСС Фрідріх Мерц.

Про це повідомляли сам Міхал, а також видання DW.

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Крістен Міхал прибув до Києва − подробиці

Міхал анонсував зустріч із Президентом України Володимиром Зеленським, прем’єр-міністром Денисом Шмигалем, а також Головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком.

Міхал наголосив, що підтримка України до перемоги залишиться пріоритетом для Естонії, і вони не збираються йти на жодні поступки. За його словами, перемога України є перемогою для всієї Європи, США та всього демократичного світу.

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Фрідріх Мерц прибув із візитом до Києва

За даними DW, метою візиту Мерца стало визначення поточного стану оборони в Україні.

У межах саміту він зустрінеться із Президентом України Володимиром Зеленським.

Фото: DW

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В європейських країнах, які є членами НАТО, США розгорнули 80 тисяч військових. У тому числі й для стримування агресії РФ.

За словами Мерца, парламентська фракція ХДС/ХСС в Бундестазі стоїть на боці України.

Ми хочемо, щоб ця жахлива війна закінчилася якомога швидше і в Європі відновився мир
Кандидат у канцлери від консервативного блоку ХДС/ХСС Фрідріх Мерц

Вперше за два роки канцлер Німеччини приїжджав до Києва

Канцлер Німеччини Олаф Шольц 2 грудня прибув до Києва з неанонсованим візитом. 

Він запевнив, що Німеччина й надалі буде найвідданішим союзником України в Європі та що Україна може розраховувати на її підтримку.

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1 грудня до Києва прибув новий президент Європейської ради Антоніу Кошта. 

Разом з очільником Євроради приїхали висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас та комісарка з розширення Євросоюзу Марта Кос. 

22 листопада міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський прибув із робочим візитом до Києва.

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