Російські дрони "Молнія" та "Фенікс" збирають з деталей, завезених з Китаю, США, Швейцарії та Нідерландів, повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Дрон "Молнія" - що відомо

"Молнія" – ударний безпілотний літальний апарат літакового типу, що запускається зі спеціальної катапульти та наводиться на ціль оператором, як FPV-дрон.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

БПЛА має дальність польоту до 40 км та бойову частину до 5 кг, що в десять разів менше за «шахедівську», - ідеться у повідомленні.

Advertisement

Росія використовує дрони "Молнія" не лише для атак на військові об'єкти, а й для терору цивільного населення.

Наприклад, у листопаді минулого року внаслідок удару по житловому будинку та торговому центру в Харкові постраждали мирні люди.

Це свідчить про навмисне цілеспрямування ударів по цивільних об'єктах.

Більше по темі Росіяни пошкоджують човни, щоб їх не відправляли на штурм островів Війська країни-агресора саботують накази, щоб не брати участь у наступальних діях на Придніпровському напрямку.

Крім того, росіяни застосовували подібні дрони без боєзапасів для виснаження української ППО.

Українська розвідка встановила, що російський дрон "Молнія" має досить просту конструкцію і складається в основному з дешевих китайських деталей.

Однак аналіз показав, що в його електроніці використовуються мікроконтролери швейцарського виробництва STMicroelectronics, американські перетворювачі Vishay та японські конденсатори Rubycon.

Advertisement

Характеристики БПЛА "Фенікс"

Російський безпілотник "Фенікс", який позиціонується як розвиток "Орлана-10", містить у своїй електроніці компоненти від виробників з п'яти країн.

Найбільше деталей – від швейцарської компанії STMicroelectronics, яка має виробництва на трьох континентах."