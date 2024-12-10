Російські дрони "Молнія" та "Фенікс" збирають з деталей, завезених з Китаю, США, Швейцарії та Нідерландів, повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
Дрон "Молнія" - що відомо
"Молнія" – ударний безпілотний літальний апарат літакового типу, що запускається зі спеціальної катапульти та наводиться на ціль оператором, як FPV-дрон.
ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС
Підписуйтесь на наш Viber-канал.
БПЛА має дальність польоту до 40 км та бойову частину до 5 кг, що в десять разів менше за «шахедівську», - ідеться у повідомленні.
Росія використовує дрони "Молнія" не лише для атак на військові об'єкти, а й для терору цивільного населення.
Наприклад, у листопаді минулого року внаслідок удару по житловому будинку та торговому центру в Харкові постраждали мирні люди.
Це свідчить про навмисне цілеспрямування ударів по цивільних об'єктах.
Росіяни пошкоджують човни, щоб їх не відправляли на штурм островів
Крім того, росіяни застосовували подібні дрони без боєзапасів для виснаження української ППО.
Українська розвідка встановила, що російський дрон "Молнія" має досить просту конструкцію і складається в основному з дешевих китайських деталей.
Однак аналіз показав, що в його електроніці використовуються мікроконтролери швейцарського виробництва STMicroelectronics, американські перетворювачі Vishay та японські конденсатори Rubycon.
Характеристики БПЛА "Фенікс"
Російський безпілотник "Фенікс", який позиціонується як розвиток "Орлана-10", містить у своїй електроніці компоненти від виробників з п'яти країн.
Найбільше деталей – від швейцарської компанії STMicroelectronics, яка має виробництва на трьох континентах."