Пост у російській соцмережі ВКонтакте (ВК) висвітлив ще одну приховану трагедію злочинної війни в Україні. На пабліку «Погиб на СВО» з'явилося повідомлення про те, що 13 вересня в Курській області РФ загинув 55-річний Іван Таймагир, який служив у 810-й севастопольській окремій бригаді морської піхоти Чорноморського флоту.

Представник майже вимерлого народу загинув в Україні − подробиці

Це повідомлення варте уваги тому, що Таймагир був родом із Чукотки – найвіддаленішого автономного округу Росії, крайня північно-східна точка якого знаходиться менше ніж за 100 кілометрів від Аляски.

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Ще одним важливим аспектом є те, що він був етнічним кереком. Назва цього вже майже вимерлого корінного народу означає «приморські люди».

Асиміляція кереків − що відомо

Протягом ХХ століття кереки майже повністю асимілювалися з більшою етнічною групою – чукчами. Згідно з переписом населення Росії 1897 року, там налічувалося 102 кереки. У 2021 році кереками назвали себе лише 23 особи, і лише четверо вказали, що розмовляють рідною мовою.

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«Його життя обірвалося на 56-му році, залишивши по собі не лише гіркоту втрати, а й усвідомлення того, що з його смертю завершилась історія представника народу, що вимирає», – йдеться в дописі.

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Він лише один із сотень тисяч загиблих, але його смерть наблизила до повного зникнення ще один корінний народ.

Стів Браун
Стів Браун
Після кар’єри спеціаліста з боєприпасів і офіцера зі знешкодження бомб Стів працював у сфері знищення боєприпасів, розмінування та знешкодження вибухових боєприпасів в ООН і НАТО. У 2017 році, після дострокового виходу на пенсію, він разом зі своєю українською дружиною та двома синами переїхав до України. Зараз він працює англійським редактором у Kyiv Post.
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