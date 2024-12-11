Палата громад парламенту Канади затвердила надання близько 587 млн доларів США на військову допомогу для України, повідомив Укрінформ.

Військова допомога Канади: новий пакет на 587 млн доларів

За словами міністра оборони Канади Білла Блера, ці кошти використають на "боєприпаси, навчання й інші засоби, конче необхідні українцям для перемоги”

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У документ також включено близько 307 млн доларів США на фінансову допомогу Україні, яка виділяється зі спеціального рахунку МВФ.

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Окрім цього парламент затвердив близько 35 млн доларів США на "гуманітарне розмінування та зміцнення кібернетичної стійкості в Україні".

Канада відправила першу замовлену для України систему NASAMS

У листопаді Президент Володимир Зеленський обговорив із Прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо подальшу співпрацю щодо організації другого Саміту миру та питання оборонної підтримки.

Трюдо заявляв про відправку системи протиповітряної оборони NASAMS до України.

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31 жовтня у Монреалі українська делегація презентувала прем’єр-міністру Канади та його команді пункти Плану перемоги України, бачення його реалізації та Формули миру