Служба безпеки України повідомила про затримання агента Головного розвідувального управління Росії, який шпигував за пунктами дислокації та переміщеннями Сил оборони.

Агент ГРУ збирав розвіддані про позиції ЗСУ для ворожих обстрілів

Його завданням було визначення позицій ствольної та реактивної артилерії ЗСУ, яка тримає під вогневим контролем штурмові групи росіян, що намагаються прорватися на Слов’янському напрямку.

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Ворога цікавили й координати українських блокпостів на головних автошляхах регіону.

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Агент об’їжджав місцевість, де приховано фіксував локації ЗСУ, а потім надсилав їх росіянам.

Зв’язок із ГРУ він здійснював через "зв’язкового", яким виявився колишній мешканець Лимана.Після тимчасового захоплення міста він приєднався до окупаційних угруповань ворога й наразі воює на східному фронті.

Після ворожих обстрілів агент мав провести дорозвідку в районах "прильотів" і скоригувати повторні атаки.

Більше по темі В Україні сьогодні відзначають День Збройних сил України Українських захисників і захисниць привітали президент України Володимир Зеленський, Служба безпеки, а також Головком ЗСУ Олександр Сирський.

Яке покарання чекає на агента ГРУ, який збирав розвіддані про позиції ЗСУ

Слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

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СБУ викрила інформаторів РФ, які намагалися зашкодити логістиці Сил оборони

Раніше Служба безпеки затримала на Дніпропетровщині двох російських інформаторів, які готували координати для нової низки комбінованих по об’єктах Укрзалізниці.

Для коригування ураження, фігуранти встановлювали поблизу станцій приховані відеокамери, які в режимі онлайн транслювали рух потягів на акаунти кураторів.

СБУ також затримала організатора "схем для ухилянтів", який працював на Федеральну службу безпеки Російської Федерації.