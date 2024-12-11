Міністр культури Микола Точицький анонсував можливість проведення в Україні першого форуму «культурний Рамштайн» у лютому.

Мета заходу - координація міжнародних зусиль зі збереження української культурної спадщини, передає кореспондент Укрінформу.

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«Культурний Рамштайн» в Україні - що відомо

За словами міністра, Росія здійснює цілеспрямовану політику знищення української культурної спадщини.

Точицький зазначив, що російська агресія спрямована не лише на матеріальні об'єкти, а й на саму ідентичність українського народу, що проявляється в руйнуванні та вивезенні культурних цінностей.

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Він повідомив, що порушував ці питання під час переговорів з єврокомісаром з питань справедливості між поколіннями, культури, молоді та спорту Гленном Мікаллефом.

Український міністр запросив єврокомісара відвідати Україну для участі в культурному Рамштайні.

Хто з посадовців відвідає «культурний Рамштайн»

«Зараз міністерство та інші робочі органи ОП працюють над підготовкою плану проведення цього заходу. Ми обговоримо його головні положення з українськими культурними діячами у грудні. А вже на початку лютого наступного року я запросив колегу Мікаллефа до нас, щоб провести інституалізацію культурного Рамштайну на рівні міністрів культури Європейського Союзу і G7. Ця зустріч відбудеться в Україні», - сказав Точицький.

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Він зауважив, що вже відвідав деякі європейські столиці і переговорив з міністрами та колегами про організацію цієї зустрічі. Зокрема, уряди Польщі і Німеччини вже підтвердили готовність приєднатися до цього процесу.

«Безумовно, ми будемо говорити про реалізацію Плану стійкості України, про розвиток стосунків із нашими колегами й партнерами у цьому контексті.

Цей захід буде присвячений підготовці до конференції з відновлення України, яка відбудеться у Римі у липні 2025 року. Культура має зайняти своє чинне місце у цій конференції, вона буде наріжним пунктом усіх чотирьох панелей», - зазначив український урядовець.

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Варто нагадати, що 19 листопада під час виступу у Раді Президент Зеленський запропонував створити міжнародний культурний форум у форматі "культурного Рамштайну", щоб об’єднати зусилля з відновлення української культури.