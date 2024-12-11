В. о. прем'єр-міністра Сирії Мухаммед аль-Башир повідомив про створення складу тимчасового уряду, який діятиме до березня 2025 року, пише Al Mayadeen English.

Тимчасовий уряд Сирії зосередиться на безпеці та стабільності

Аль-Башир заявив, що тимчасовий уряд зосередиться на забезпеченні безпеки, збереженні стабільності державних інститутів та запобіганні розпаду країни.

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Він сподівається на співпрацю з міністрами попереднього уряду, оскільки нова влада матиме вирішувати безліч непростих завдань.

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Мухаммеда аль-Башира призначили 10 грудня. До цього він був керівником Сирійського уряду порятунку, який базується в провінції Ідліб.

Повалення Асада в Сирії − що відомо

Наразі сирійський диктатор Башар Асад перебуває в Росії після втечі з країни. Він вивів контрабандою до країни-агресора 135 млрд доларів.

Росія може перекинути свої війська із Сирії в Україну на тлі падіння режиму Башара Асада.

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Там диктаторський режим сім’ї Асадів утримував і катував людей.

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявляв, що Штати підтримують мирний перехід влади до підзвітного сирійського уряду після падіння режиму Асада.

Як раніше повідомляв Kyiv Post, Ізраїль розгорнув війська на кордоні з Сирією та готується до наземної операції.

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