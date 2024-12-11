Президент Франції Еммануель Макрон у четвер, 12 грудня, відвідає Польщу, де планує обговорити план європейської миротворчої місії для збереження суверенітету України, пише Rzeczpospolita.

Європейська миротворча місія в Україні: чи можливе відправлення військ країн ЄС

Екзаступник генсека НАТО Каміль Гран вважає, що Макрон пояснив новообраному президенту США Дональду Трампу, що Європа не може бути виключеною з переговорів США та Росії через власні серйозні інтереси у сфері безпеки, а також може долучитися до цього процесу фінансово.

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Гран переконаний, що європейські країни можуть взяти на себе ризики, пов’язані із захистом суверенітету України.

Rzeczpospolita зауважило, що суть французької пропозиції полягає у запровадженні миротворчої місії, яка б гарантувала недопущення порушення Кремлем можливого припинення вогню.

Гранд додав, що завдяки зростаючому військовому потенціалу та географічному положенню Польща стане важливим елементом цього плану.

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Екзаступник генсека НАТО підсумував, що для Штатів було б важливо символічно приєднатися до ініціативи, а після лютневих виборів у Німеччині в ній братиме участь і Берлін. Нідерланди можуть теж бути зацікавленими в цьому проєкті.

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Німеччина може розмістити миротворчі сили в Україні для гарантування миру

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок допускає розміщення миротворчих сил ФРН в Україні.

За словами Бербок, Німеччина підтримає заходи, які можуть гарнтувати мир у довгостроковій перспективі.

Для відправлення військ необхідна згода всіх держав-членів ЄС, а такого обговорення поки що не проводилося, Європа ще не сформулювала єдиної позиції з цього питання.

Велика Британія і Франція можуть ввести війська в Україну в зв'язку з майбутнім поверненням Дональда Трампа в Білий дім у січні.