Президент Франції Еммануель Макрон у четвер, 12 грудня, відвідає Польщу, де планує обговорити план європейської миротворчої місії для збереження суверенітету України, пише Rzeczpospolita.
Європейська миротворча місія в Україні: чи можливе відправлення військ країн ЄС
Екзаступник генсека НАТО Каміль Гран вважає, що Макрон пояснив новообраному президенту США Дональду Трампу, що Європа не може бути виключеною з переговорів США та Росії через власні серйозні інтереси у сфері безпеки, а також може долучитися до цього процесу фінансово.
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Гран переконаний, що європейські країни можуть взяти на себе ризики, пов’язані із захистом суверенітету України.
Rzeczpospolita зауважило, що суть французької пропозиції полягає у запровадженні миротворчої місії, яка б гарантувала недопущення порушення Кремлем можливого припинення вогню.
Гранд додав, що завдяки зростаючому військовому потенціалу та географічному положенню Польща стане важливим елементом цього плану.
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Екзаступник генсека НАТО підсумував, що для Штатів було б важливо символічно приєднатися до ініціативи, а після лютневих виборів у Німеччині в ній братиме участь і Берлін. Нідерланди можуть теж бути зацікавленими в цьому проєкті.
Німеччина може розмістити миротворчі сили в Україні для гарантування миру
Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок допускає розміщення миротворчих сил ФРН в Україні.
За словами Бербок, Німеччина підтримає заходи, які можуть гарнтувати мир у довгостроковій перспективі.
Для відправлення військ необхідна згода всіх держав-членів ЄС, а такого обговорення поки що не проводилося, Європа ще не сформулювала єдиної позиції з цього питання.
Велика Британія і Франція можуть ввести війська в Україну в зв'язку з майбутнім поверненням Дональда Трампа в Білий дім у січні.