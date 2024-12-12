У ніч проти 12 грудня у Грозному дрон налетів на казарми, в яких розміщений полк МВС РФ імені Ахмата Кадирова, заявив очільник Чечні Рамзан Кадиров.

Дрон атакував казарму з кадирівцями − подробиці

За словами чеченського лідера, внаслідок атаки пошкоджені дах і скління будівлі, виникло займання, яке швидко загасили.

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Кадиров додав, що "легких поранень" дістали четверо бійців варти, а інші нібито перебували в укриттях.

Кадиров укотре звинуватив у дроновому нальоті Сили оборони України та традиційно пригрозив відправити своїх військових на фронт в Україну.

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"Що ж до бойового духу, то подібні спроби лише зміцнюють нашу віру у перемогу та бажання скоріше розправитися з ворогом. Резерв із 84-х тисяч добровольців та бійців підрозділів із Чеченської Республіки готовий висунутись на передову за першим наказом", − наголосив керівник Чечні.