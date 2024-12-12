Офіс Президента відреагував на слова угорського прем'єра Віктора Орбана про нібито відмову Президента України Володимира Зеленського від його ідеї перемир’я.

Про це повідомив радник Зеленського Дмитро Литвин.

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Реакція Офісу Президента на заяву Орбана − подробиці

За словами Литвина, угорська сторона нічого з Україною не обговорювала та не попереджала Україну про свої контакти з Москвою.

За його словами, Україна ніколи не надавала Угорщині повноважень діяти від її імені. Він також зазначив, що українська сторона щоденно працює над звільненням полонених і вже понад два тижні тривають переговори щодо масштабного обміну до кінця року.

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"Потрібні не піар, а справедливий мир, і не балачки, а надійні гарантії безпеки", − наголосив Литвин.