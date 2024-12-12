Офіс Президента відреагував на слова угорського прем'єра Віктора Орбана про нібито відмову Президента України Володимира Зеленського від його ідеї перемир’я.

Про це повідомив радник Зеленського Дмитро Литвин.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Реакція Офісу Президента на заяву Орбана − подробиці

За словами Литвина, угорська сторона нічого з Україною не обговорювала та не попереджала Україну про свої контакти з Москвою.

За його словами, Україна ніколи не надавала Угорщині повноважень діяти від її імені. Він також зазначив, що українська сторона щоденно працює над звільненням полонених і вже понад два тижні тривають переговори щодо масштабного обміну до кінця року.

Advertisement

"Потрібні не піар, а справедливий мир, і не балачки, а надійні гарантії безпеки", − наголосив Литвин.

Путін і Орбан обговорили війну в Україні − що відомо

Раніше прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан провів телефонну розмову з президентом Росії Владіміром Путіним.

Шольц закликав інвестувати в Україну –
Більше по темі

Шольц закликав інвестувати в Україну – "майбутнього члена ЄС"

Шольц заявив, що товарообіг між Німеччиною і Україною збільшився з 8 мільярдів євро в 2021 році до майже 10 мільярдів у 2023-му.

Орбан нібито висловив зацікавленість у сприянні спільному пошуку шляхів політико-дипломатичного врегулювання кризи.

Президент України Володимир Зеленський заявляв, що розмови про війну проти України, не можуть відбуватися без України.

8 листопада прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Європа не матиме змоги фінансувати оборону України самостійно, якщо США за президентства Дональда Трампа припинять підтримку.

Advertisement
Київ Пост
Київ Пост
Читати далі
У російському полоні перебувають понад 300 українських цивільних жінок Росія
У російському полоні перебувають понад 300 українських цивільних жінок
Київ Пост
33хв тому
США вирішують, чи накладати санкції на російську нафту за "іранським сценарієм" Росія
США вирішують, чи накладати санкції на російську нафту за "іранським сценарієм"
Київ Пост
1г тому
Шольц закликав інвестувати в Україну – "майбутнього члена ЄС" Європа
Шольц закликав інвестувати в Україну – "майбутнього члена ЄС"
За матеріалами AFP
2г тому
Польща надала українцям України майже 78 тис. карт поляка Європа
Польща надала українцям України майже 78 тис. карт поляка
За матеріалами Укрінформ
2г тому
Спонсорований контент
" Попередній Дрон налетів на казарми полку спецназу імені Ахмата Кадирова в Грозному
Далі » Дональд Трамп не переглядатиме рішення щодо кредиту Україні на $20 млрд