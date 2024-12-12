Офіс Президента відреагував на слова угорського прем'єра Віктора Орбана про нібито відмову Президента України Володимира Зеленського від його ідеї перемир’я.
Про це повідомив радник Зеленського Дмитро Литвин.
ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС
Підписуйтесь на наш Viber-канал.
Реакція Офісу Президента на заяву Орбана − подробиці
За словами Литвина, угорська сторона нічого з Україною не обговорювала та не попереджала Україну про свої контакти з Москвою.
За його словами, Україна ніколи не надавала Угорщині повноважень діяти від її імені. Він також зазначив, що українська сторона щоденно працює над звільненням полонених і вже понад два тижні тривають переговори щодо масштабного обміну до кінця року.
"Потрібні не піар, а справедливий мир, і не балачки, а надійні гарантії безпеки", − наголосив Литвин.
At the end of the Hungarian EU Presidency, we made new efforts for peace. We proposed a Christmas ceasefire and a large-scale prisoner exchange. It’s sad that President @ZelenskyyUa clearly rejected and ruled this out today. We did what we could! https://t.co/17f4tXJEsc— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) December 11, 2024
Путін і Орбан обговорили війну в Україні − що відомо
Раніше прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан провів телефонну розмову з президентом Росії Владіміром Путіним.
Шольц закликав інвестувати в Україну – "майбутнього члена ЄС"
Орбан нібито висловив зацікавленість у сприянні спільному пошуку шляхів політико-дипломатичного врегулювання кризи.
Президент України Володимир Зеленський заявляв, що розмови про війну проти України, не можуть відбуватися без України.
8 листопада прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Європа не матиме змоги фінансувати оборону України самостійно, якщо США за президентства Дональда Трампа припинять підтримку.