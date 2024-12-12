Нижня палата Конгресу Сполучених Штатів ухвалила законопроєкт про оборонну політику на 2025 рік на 883,7 млрд доларів, пише The Hill.

Ухвалено оборонний бюджет США на 2025 рік − подробиці

Документ надіслали до Сенату для розгляду і схвалення перед закінченням терміну Конгресу наприкінці грудня.

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Раніше лідери Конгресу США оприлюднили пакет на 883,7 мільярда доларів, який включає:

підвищення зарплати на 14,5% для молодших військовослужбовців,

та підвищення на 4,5% для інших військових.

Міноборони США у наступному році має отримати фінансування на виробництво 200 літаків та 300 одиниць військового транспорту.

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Виділять кошти й на створення спеціального фонду щодо Тайваню, який є аналогічним до ініціативи щодо допомоги України. Це дозволить Штатам надсилати зброю, змінюючи закупівлі безпосередньо у приватних виробників.

Лендліз для України 2025 − що відомо

Водночас у схваленому оборонному бюджеті на 2025 рік немає положення про можливість лендлізу для України, повідомила Європейська правда, цитуючи пані посла України в США Оксану Маркарову.

За її словами, цього року в документі не заклали кошти на Ініціативу з безпекової підтримки України (Ukraine Security Assistance Initiative), бо фінансування на неї на 2025 рік "авансом" заклали у торішній закон в розмірі 300 млн доларів.

В ухваленій редакції немає положення про продовження дії закону про лендліз для України.

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"Законопроєкт NDAA, затверджений Сенатом, містив положення щодо продовження терміну дії Закону про ленд-ліз для захисту демократії в Україні, і посольство активно адвокатувало його, однак законопроєкт, затверджений Палатою представників не містив такого положення. У консолідованому тексті відповідне положення не включено", – пояснила Маркарова.

Трамп назвав вирішення «кризи» в Україні своїм головним пріоритетом

Дональд Трамп раніше заявляв, що вирішення кризи в Україні буде його пріоритетом після вступу на посаду наступного місяця, а ситуацію на Близькому Сході назвав "менш складною".

Новообраний президент США Дональд Трамп створює концепцію щодо завершення російсько-української війни та хоче скасувати громадянство за правом народження у США.

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Обраний президент США Дональд Трамп раніше закликав Київ та Москву до переговорів та заявив, що "потрібно негайно припинити вогонь".