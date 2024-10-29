Безпілотники налетіли на "Російський університет спецназу (РУС) імені Путіна" в Гудермесі, в Чечні, повідомило джерело Kyiv Post в українських спецслужбах.

Дрони вдарили по університету спецназу Кадирова − ексклюзивні подробиці

Атака відбулася близько 6:30 ранку, внаслідок чого загорівся дах порожньої будівлі на території навчального закладу.

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Обізнані джерела Kyiv Post в українських спецслужбах на умовах анонімності підтвердили атаку безпілотників на цей навчальний заклад на території Чечні.

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Втім, вони зазначили, що це, найбільш ймовірно, дагестанці атакували російський університет спецназу імені Путіна, додавши, що це "продовження попереднього протистояння з кадирівцями".

Чечня під керівництвом Рамзана Кадирова має особливий статус у відносинах з Кремлем, що робить її найбільш впливовою силою на Північному Кавказі.

Вплив Кадирова викликає невдоволення в Дагестані, де місцева еліта намагається зберегти свої позиції. Кадиров неодноразово висловлював бажання поширити свій вплив на інші республіки, зокрема Дагестан, що загострює міжетнічну і політичну напруженість.

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За словами Кадирова, пожежу в університеті вже загасили, жертв і постраждалих немає.

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"Слідчі органи зайнялися розслідуванням того, що сталося, і встановленням причетних до злочину осіб. Діяльність РУС не припинена, всі служби працюють у штатному режимі", − додав керівник Чечні.

Що таке Російський університет спецназу (РУС) імені Путіна

Російський університет спецназу − це приватний навчальний заклад, який готує спеціальні підрозділи, а також тренує добровольців для відправлення на війну проти України.

Університет створили у 2013 році за пропозицією Рамзана Кадирова.

20 лютого 2024 року він присвоїв навчальному закладу ім'я президента Росії Владіміра Путіна.

Атаки дронів на російські спиртзаводи протягом місяця

У ніч проти 28 жовтня дрони налетіли на спиртзаводи в Аннінському та Новохоперському районах Воронезької області Росії.

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Як зауважили мешканці Новохоперського району, біля заводу вибухнули щонайменше два безпілотники.

Минулого разу "Етанол спирт" у селі Красне атакували вночі на 22 жовтня разом з іншими трьома заводами в Тульській і Тамбовській областях.

У ніч проти 22 жовтня невідомі дрони налетіли на два спиртзаводи в Єфремові, місцеву ТЕЦ у Тульській області та завод "Біохім" у Тамбовській області Росії.

Атаковані спиртзаводи в Росії використовують для виготовлення різних видів пального для військових потреб і вибухових речовин.