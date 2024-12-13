Збірна України з футболу дізналася своїх суперників у відборі на Чемпіонат світу-2026.

Україна зіграє проти переможця пари Франція-Хорватія, Ісландії та Азербайджану.

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З ким зіграє Україна у відборі на Чемпіонат світу-2026

Збірна України потрапила до групи D, яка складається з чотирьох команд.

Зі збірної Ісландії Україна востаннє зустрічалася у плейоф кваліфікації на Євро-24.

Тоді Україна перемогла з рахунком 2:1 та здобула право грати на чемпіонаті Європи з футболу.

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Проти французької команди синьо-жовті востаннє грали у вересні 2021 року. Тоді матч у Києві закінчився з рахунком 1:1.

Навесні молодіжна збірна України з футболу розгромила Азербайджан — 3:0, у відборі на Євро-2025.

Жеребкування відбору на Чемпіонат світу-2026 - хто з ким зіграє

Група А: переможець пари Німеччина-Італія, Словаччина, Північна Ірландія, Люксембург

Група В: Швейцарія, Швеція, Словенія, Косово

Група С: команда, яка програє в парі Португалія-Данія, Греція, Шотландія, Білорусь

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Група D: переможець пари Франція-Хорватія, Україна, Ісландія, Азербайджан

Група Е: переможець пари Іспанія-Нідерланди, Туреччина, Грузія, Болгарія

Група F: переможець пари Португалія-Данія, Угорщина, Ірландія, Вірменія

Група G: команда, яка програє в парі Іспанія-Нідерланди, Польща, Фінляндія, Литва, Мальта

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Група Н: Австрія, Румунія, Боснія та Герцеговина, Кіпр, Сан-Маріно

Група І: команда, яка програє в парі Німеччина-Італія, Норвегія, Ізраїль, Естонія, Молдова

Група J: Бельгія, Уельс, Північна Македонія, Казахстан, Ліхтенштейн

Група К: Англія, Сербія, Албанія, Латвія, Андорра

Група L: команда, яка програє в парі Франція-Хорватія, Чехія, Чорногорія, Фарерські острови, Гібралтар

ФІФА змінила процедуру жеребкування на ЧС-2026

У європейській зоні на мундіаль розіграли 16 путівок у двох раундах відбору.

Раніше передбачалося, що команди, які брали участь у плейоф Ліги націй, зокрема й Україна, матимуть обмеження при жеребкуванні відбору на ЧС-2026.

Однак ФІФА внесла зміни до правил, і тепер наша збірна, як і інші учасники, має рівні шанси потрапити до будь-якої групи з чотирьох учасників.

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ФІФА змінила правила жеребкування, дозволивши командам з 2-4 кошиків потрапляти як у групи з чотирьох, так і з п'яти команд. Єдине обмеження – одна команда з плейоф Ліги націй на групу.

Тобто Україна може потрапити до групи з п'ятьма командами, якщо буде в однієї групи з Англією чи Швейцарією.

До речі, серед списку збірних для України була певна зміна. Збірну Білорусь, яка була у четвертому кошику, та збірну України спеціально розвели по групах.

Що відомо про чемпіонат світу з футболу 2026

Чемпіонат світу 2026 року - 23-й за ліком мундіаль. Його фінальний етап відбудеться з 11 червня по 19 липня 2026 року.

ЧС-26 прийматимуть відразу три країни – США, Канада та Мексика.

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Крім того, кількість учасників зросте до 48 команд, що зробить цей Мундіаль найбільшим в історії футболу.

Вперше в історії на мундіалі буде стадія 1/16 фіналу.