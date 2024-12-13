Збірна України з футболу дізналася своїх суперників у відборі на Чемпіонат світу-2026.
Україна зіграє проти переможця пари Франція-Хорватія, Ісландії та Азербайджану.
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З ким зіграє Україна у відборі на Чемпіонат світу-2026
Збірна України потрапила до групи D, яка складається з чотирьох команд.
Зі збірної Ісландії Україна востаннє зустрічалася у плейоф кваліфікації на Євро-24.
Тоді Україна перемогла з рахунком 2:1 та здобула право грати на чемпіонаті Європи з футболу.
Проти французької команди синьо-жовті востаннє грали у вересні 2021 року. Тоді матч у Києві закінчився з рахунком 1:1.
Навесні молодіжна збірна України з футболу розгромила Азербайджан — 3:0, у відборі на Євро-2025.
Жеребкування відбору на Чемпіонат світу-2026 - хто з ким зіграє
Група А: переможець пари Німеччина-Італія, Словаччина, Північна Ірландія, Люксембург
Група В: Швейцарія, Швеція, Словенія, Косово
Група С: команда, яка програє в парі Португалія-Данія, Греція, Шотландія, Білорусь
Збірна України зіграла внічию зі збірною Грузії у Лізі націй
Група D: переможець пари Франція-Хорватія, Україна, Ісландія, Азербайджан
Група Е: переможець пари Іспанія-Нідерланди, Туреччина, Грузія, Болгарія
Група F: переможець пари Португалія-Данія, Угорщина, Ірландія, Вірменія
Група G: команда, яка програє в парі Іспанія-Нідерланди, Польща, Фінляндія, Литва, Мальта
Група Н: Австрія, Румунія, Боснія та Герцеговина, Кіпр, Сан-Маріно
Група І: команда, яка програє в парі Німеччина-Італія, Норвегія, Ізраїль, Естонія, Молдова
Група J: Бельгія, Уельс, Північна Македонія, Казахстан, Ліхтенштейн
Група К: Англія, Сербія, Албанія, Латвія, Андорра
Група L: команда, яка програє в парі Франція-Хорватія, Чехія, Чорногорія, Фарерські острови, Гібралтар
ФІФА змінила процедуру жеребкування на ЧС-2026
У європейській зоні на мундіаль розіграли 16 путівок у двох раундах відбору.
Раніше передбачалося, що команди, які брали участь у плейоф Ліги націй, зокрема й Україна, матимуть обмеження при жеребкуванні відбору на ЧС-2026.
Однак ФІФА внесла зміни до правил, і тепер наша збірна, як і інші учасники, має рівні шанси потрапити до будь-якої групи з чотирьох учасників.
ФІФА змінила правила жеребкування, дозволивши командам з 2-4 кошиків потрапляти як у групи з чотирьох, так і з п'яти команд. Єдине обмеження – одна команда з плейоф Ліги націй на групу.
Тобто Україна може потрапити до групи з п'ятьма командами, якщо буде в однієї групи з Англією чи Швейцарією.
До речі, серед списку збірних для України була певна зміна. Збірну Білорусь, яка була у четвертому кошику, та збірну України спеціально розвели по групах.
Що відомо про чемпіонат світу з футболу 2026
Чемпіонат світу 2026 року - 23-й за ліком мундіаль. Його фінальний етап відбудеться з 11 червня по 19 липня 2026 року.
ЧС-26 прийматимуть відразу три країни – США, Канада та Мексика.
Крім того, кількість учасників зросте до 48 команд, що зробить цей Мундіаль найбільшим в історії футболу.
Вперше в історії на мундіалі буде стадія 1/16 фіналу.