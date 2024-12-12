Російська нафтова компанія "Роснєфть" та індійський нафтопереробний гігант Reliance Industries уклали масштабну десятирічну угоду на постачання сирої нафти.

Ця угода стала найбільшою в історії енергетичної співпраці між двома країнами, повідомляє Reuters.

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Індія стає основним покупцем російської нафти

Російська компанія зобов'язалася протягом десяти років щодня постачати Індії 500 тисяч барелів різної нафти.

Сума угоди оцінюється в 13 млрд доларів США на рік.

Компанія Reliance підтвердила співпрацю з міжнародними постачальниками, зокрема з Росією, але відмовилася розкривати деталі угоди.

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"Роснєфть" також не надала коментарів щодо цієї угоди.

Після запровадження європейських санкцій проти Росії, Індія стала головним покупцем російської нафти, збільшивши свою частку в імпорті російських енергоресурсів до понад третини.

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Індія стала другим за масштабом постачальником заборонених технологій у РФ

12 жовтня Індія посіла друге місце серед країн-постачальників критично важливих технологій до Росії.

Експорт заборонених товарів з Індії, серед яких мікросхеми, електронні компоненти та верстати, досяг рекордних показників у квітні та травні, перевищивши 60 мільйонів доларів США.