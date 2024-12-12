Наразі в російському полоні перебуває 301 українська цивільна жінка, повідомила керівниця правління Кримської правозахисної групи Ольга Скрипник

Росія незаконно утримує понад 300 українок − подробиці

За даними Об’єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених станом на грудень було верифіковано щонайменше 25 цивільних жінок, незаконно позбавлених волі до повномасштабного вторгнення, та 276 жінок – після нього.

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Це не остаточні цифри, у російському полоні перебуває більше жінок, але підтвердити це складно, оскільки країна-агресор відмовляється надавати дані про полонених цивільних.

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Скрипник зауважила, що за цими неповними даними помітно, що після 24 лютого 2022 року в 11 разів більше жінок потрапили в полон.

Після останніх рішень в уряді щодо перезапуску Мінреінтеграції та створення Міністерства національної єдності важливо визначити, хто саме та як буде опікуватися в уряді цивільними заручниками та їхніми родинами, та продовжити діяльність Комісії з встановлення факту позбавлення особистої свободи.

Україна повернула додому ще п’ять дітей із родинами

10 грудня Україна повернула з Росії та тимчасово окупованих територій п’ятьох дітей разом із родинами.

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9 грудня в Україну повернули ще одну дитину у межах ініціативи Президента Зеленського Bring Kids Back UA та завдяки партнерам Української мережі за права дитини.

6 листопада в Офісі Омбудсмена відбулася зустріч з родинами цивільних українців, які перебувають у російському полоні.

Україна повернула з тимчасово окупованих територій і Росії вже 1003 дитини.

3 листопада уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що Україна хоче отримати від Росії списки усіх українських військовополонених, яких РФ готова терміново повернути.