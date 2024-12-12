Міністерство енергетики України затвердило нову Інструкцію про складання і застосування графіків погодинного відключення електроенергії.

В документі передбачені однакові принципи застосування графіків в усіх областях, повідомило Укренерго.

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В Україні змінили графіки відключення світла

"Для побутових споживачів кожна черга ГПВ буде додатково розділена на дві підчерги – для більш точного та рівномірного розподілу обмежень між регіонами та всередині кожної області.

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Наприклад, якщо знеструмлення однієї черги забагато – диспетчером може бути віддана командна на знеструмлення 0,5 черги, або 2,5 черги – якщо 2 черг замало", - йдеться у повідомленні.

Графіки відключень по областях будуть уніфіковані з урахуванням максимально справедливого розподілу обмежень між групами за критеріями день/ніч, будень/вихідний.

Упродовж доби повністю урівняти тривалість відключень кожної групи неможливо. Тому остаточне вирівнювання тривалості знеструмлень відбуватиметься за підсумками тижня. За це, як і раніше, відповідатимуть оператори системи розподілу (обленерго).

Крім того, посилюється контроль застосування графіків обмеження потужності (ГОП) для промисловості.

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"Якщо підприємства/юридичні особи не виконують команду про застосування ГОП – оператори системи розподілу (обленерго) мають самостійно застосувати графіки аварійного відключення щодо тих споживачів, які підключені до їхніх мереж. А оператор системи передачі – застосувати графік аварійних відключень (ГАВ) щодо тих споживачів, які підключені до магістральних мереж", - наголосили в Укренерго.

Наразі усі оператори системи розподілу адаптують свої графіки до нових вимог. Про зміну графіків відключення у кожному з регіонів можна дізнатися на сайті чи офіційних сторінках обленерго.

Відключення світла знову повернулися в регіони України − що відомо

Після чергової російської атаки 11 листопада ввели графіки аварійних відключень електроенергії в низці областей України.

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Внаслідок однієї з нещодавніх російських атак на Київщині пошкоджені лінії електропередач.

Через падіння уламків зафіксовано три пошкодження мереж.