Росія заявила, що відповість на останній удар України американськими ракетами ATACMS по аеродрому в Таганрозі Ростовської області.

У четвер, 12 грудня, речник Кремля Дмитрій Пєсков заявив:

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"Відповідь буде дана тоді і так, як буде визнано доцільним. Але вона буде обов'язково".

Пєсков повторив те, чим напередодні пригрозило Міноборони Росії, а саме "належними заходами" у відповідь на удар по військовому аеродрому, авіаремонтному заводу і військовій частині в Таганрозі шістьма американськими ракетами ATACMS, завданий вранці в середу.

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Міністерство заявило, що дві ракети перехопила система ППО "Панцир", а  інші були "відвернуті засобами РЕБ".

У середу Пентагон попередив, що Росія може знову завдати удару по Україні своєю експериментальною балістичною ракетою середньої дальності "Орєшнік", що буде ще одним "посланням Заходу".

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Майже 280 із них потрапили в полон уже після початку повномасштабної війни.

"Існує ймовірність, що Росія зробить це найближчими днями, – сказала на брифінгу заступниця речника Міністерства оборони США Сабріна Сінгх. – Точну дату назвати не можу".

За її словами, якщо Росія таки запустить свого "Орєшніка", це "не змінить кардинально ситуацію на полі бою", а радше буде "ще однією спробою спричинити руйнування й жертви в Україні".

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21 листопада Росія вдарила експериментальною балістичною ракетою середньої дальності "Орєшнік" по місту Дніпро. За повідомленнями, в результаті удару ніхто не загинув. Підконтрольні Кремлю інформагенції назвали цей удар "відплатою" за удари України по російській території західними ракетами.

"Орєшнік" (Ліщина) – балістична ракета середньої дальності з радіусом дії від 3 000 до 5 500 км – значно розширює ударні можливості Росії.

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