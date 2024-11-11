Після чергової російської атаки 11 листопада ввели графіки аварійних відключень електроенергії в низці областей України, повідомили очільник енергокомпанії Yasno Сергій Коваленко, очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім, Сумиобленерго, ДТЕК і Чернігівбленерго.

Укренерго ввело графіки аварійних відключень 11 листопада − подробиці

"Через можливі пуски ракет НЕК "Укренерго" давала команду застосувати екстрені відключення. Це робиться для того, щоб у разі влучань в енергооб'єкти запобігти ще більш масштабним аваріям через раптове розбалансування системи. Як тільки загроза мине остаточно, енергетики оцінять ситуацію і повернуть світло", – зазначив Коваленко.

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За даними Кіма, відключення в Миколаївській області не пов'язані з ударами по регіону.