Після чергової російської атаки 11 листопада ввели графіки аварійних відключень електроенергії в низці областей України, повідомили очільник енергокомпанії Yasno Сергій Коваленко, очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім, Сумиобленерго, ДТЕК і Чернігівбленерго.
Укренерго ввело графіки аварійних відключень 11 листопада − подробиці
"Через можливі пуски ракет НЕК "Укренерго" давала команду застосувати екстрені відключення. Це робиться для того, щоб у разі влучань в енергооб'єкти запобігти ще більш масштабним аваріям через раптове розбалансування системи. Як тільки загроза мине остаточно, енергетики оцінять ситуацію і повернуть світло", – зазначив Коваленко.
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За даними Кіма, відключення в Миколаївській області не пов'язані з ударами по регіону.
Ну Сумщині з 09:10 черги змінили.
"Відповідно до вказівки НЕК "Укренерго", о 09:10 по ГАВ відключені споживачі з 7 по 10 черг, включені з 1 по 4 черги", – йдеться в повідомленні.
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ДТЕК зазначило, що на Київщині та в Києві також введені екстрені відключення електроенергії.
"У зв'язку з загрозою ракетного удару в Києві введено графіки аварійних відключень електроенергії. Це превентивний захід. Зберігайте спокій! Подбайте про власну безпеку", – пояснив очільник КМВА Сергій Попко.
А на Чернігівщині введені відключення світла для шести черг.
"Змінюємо черги графіка аварійних відключень (ГАВ). Включаємо 1, 2, 3 та 4 черги ГАВ. Відключаємо 7, 8, 9 та 10 черги. Відключеними також залишаються 5 та 6 черги ГАВ", – заявило обленерго.
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