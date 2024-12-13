Найближчі декілька днів українцям не будуть надавати послуги з видачі та оформлення паспортних документів.

Про це повідомила пресслужба державного підприємства "Документ".

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Коли не будуть працювати паспортні сервіси і чому

З 16:00 13 грудня до 16 грудня послуги з оформлення та видачі паспортних документів тимчасово призупиняються.

Це пов’язано з проведенням планових технічних робіт у Єдиному державному демографічному реєстрі.

Державне підприємство "Документ" існує з 2003 року. Спочатку воно підпорядковувалось МВС, а з 2011 року перейшло під управління Державної міграційної служби.

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Сьогодні це велика мережа з головним офісом та багатьма відділеннями по всій країні.

Нові сервіси у застосунку "Дія" - що відомо

У застосунку "Дія" невдовзі будуть доступні шість нових послуг. Зокрема, відображення дозволу на зброю, Дія.Підпис для юридичних осіб та еАкциз.

Серед них запуск сервісу еАкциз, де "кожен зможе перевірити легальність алкоголю або тютюну через "Дію".

Вся інформація про продукцію буде опублікована в електронній системі.