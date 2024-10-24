У застосунку "Дія" невдовзі будуть доступні шість нових послуг. Зокрема, відображення дозволу на зброю, Дія.Підпис для юридичних осіб та еАкциз.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

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Нові сервіси у застосунку "Дія" - що відомо

"Скоро в застосунку зʼявляться ще 6 сервісів", - зазначив посадовець.

Серед них запуск сервісу еАкциз, де "кожен зможе перевірити легальність алкоголю або тютюну через "Дію". Вся інформація про продукцію буде опублікована в електронній системі.

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Також очікується запуск послуги Дія.Підпис для юридичних осіб.

"Працюватиме, як і звичайний Дія.Підпис, але створить нові можливості для бізнесу, значно спростить і прискорить роботу установ та компаній", - прокоментував Федоров.

Також готуються такі нововведення:

цифровізація ліцензії на виконання робіт протипожежного призначення

відображення дозволу на зброю

повідомлення оператора про відсутність звʼязку

мультишеринг для відправлення копії одразу декількох документів, зокрема довідок.

"Частину (сервісів - ред.) запустимо вже дуже скоро, щодо решти ще вирішуємо бюрократичні питання", - підсумував віцепрем’єр.

Раніше Kyiv Post вже писав про послуги, які можна оформити через Дію.

Зокрема, оплатити податки, пожертвувати на потреби армії, отримати судове рішення, замовити різні довідки та витяги, або навіть подивитися телебачення на своєму смартфоні.

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У "Дії" офіційно запрацював сервіс онлайн-одруження

З 9 вересня українці можуть укласти шлюб онлайн через застосунок "Дія". Весь процес реєстрації шлюбу проходить у застосунку — від подання заяви до одруження.

Одружитися в "Дії" можуть всі повнолітні громадяни України, які мають верифікований податковий номер, ID-картку чи закордонний паспорт у застосунку та не перебувають в іншому шлюбі.

У застосунку можна визначити, що робити з прізвищем після одруження: залишити своє, взяти прізвище партнера чи зробити подвійне.